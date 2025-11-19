Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συνελήφθη ο 16χρονος στην Πάτρα που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης σε σχολείο. Τον ανήλικο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του. Η δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πατρών μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση που επιβεβαιώνει τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης μαθήτριας.

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα

Άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του 16χρονου το οποίο εκτελέστηκε από τις αστυνομικές Αρχές που εντόπισαν τον ανήλικο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν. Την καταγγελία για τον βιασμό της 12χρονης έκανε η μητέρα της στην Αστυνομία τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα,από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήραδικογραφία καιεκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Αχαΐαςγια βιασμό και γενετήσιες πράξεις που τελούνται σε βάρος ανηλίκων. Ειδικότερα, ο 16χρονος επικοινωνούσε μέσω social media με την 12χρονη και στις 16-11-2025 το απόγευμα, σε περιοχή της Πάτρας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν συναντήθηκε μαζί της και την έπεισε να τον ακολουθήσει. Αφού μετέβησαν σε σημείο που δεν ήταν αντιληπτοί από έτερα άτομα, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις. Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάσθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η καταγγελία για βιασμό έφερε τη σύλληψη του 16χρονου

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν γνωριστεί μέσω instagram και κανόνισαν ραντεβού το απόγευμα της Κυριακής 16, Νοεμβρίου. Ο 16χρονος οδήγησε τη 12χρονη σε ένα απόμερο σημείο στο προαύλιο του Γυμνασίου της περιοχής και την βίασε. Επιστρέφοντας το κορίτσι στο σπίτι του είπε τη συνέβη στη μητέρα της και ακολούθησε η καταγγελία την επόμενη ημέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε χθες, έδειξε ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις και η έκθεση συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία.

