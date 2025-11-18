Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, και τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη του τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.
Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου.
Η 12χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.