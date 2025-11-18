H γνωριμία μέσω instagram δυο ανηλίκων στην Πάτρα, ενός κοριτσίου 12 ετών και ενός αγοριού 16 χρονών και το ραντεβού που ακολούθησε, μετατράπηκε σε εφιάλτη για την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, και τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη του τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου.

Η 12χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.