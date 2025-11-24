Η 12χρονη κατήγγειλε ότι ο 16χρονος τη βίασε σε προαύλιο σχολείου στην Πάτρα.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στο ανακριτή ο 16χρονος στην Πάτρα, που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης.

Σύμφωνα με το tempo24, η 12χρονη κατήγγειλε τον 16χρονο για βιασμό στις 16 Νοεμβρίου στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 16χρονος και η 12χρονης είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω Instagram. Ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε την ανήλικη και τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της 12χρονης, εκείνος ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Τονίζεται πως σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ιατροδικαστική έκθεση της 12χρονης, επιβεβαιώνει την καταγγελία της,

