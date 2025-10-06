Στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό του Exathlon!

Είναι αλήθεια πως το Exathlon, αποδείχθηκε ένα αρκετά απαιτητικό και άκρως ανατρεπτικό αθλητικό ριάλιτι, ενώ οδεύοντας προς τον τελικό, η αγωνία και η δυσκολίες κορυφώνονται!

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η εβδομάδα των ημιτελικών με τους οκτώ παίχτες που έχουν αντέξει μέχρι εδώ, να είναι έτοιμη να διεκδικήσουν την μια θέση στον τελικό και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο που ακολουθεί. Από σήμερα λοιπόν, μέχρι και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, κάθε αγώνισμα θα κρύβει και μια ακόμη έκπληξη.

Από την πλευρά των γυναικών, έχουν παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο: η Στέλλα Ανδρεάδου, η Δώρα Νικολή, η Βίκυ Πετεινάρη, η Μαίρη Πετεινάρη, ενώ από τους άνδρες, ύστερα και από την αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια, συνεχίζουν να αγωνίζονται οι εξής: Γιώργος Γκιουλέκας, Φάνης Μπολέτσης, Άρης Σοϊλέδης και Ντάνιελ Νούρκα.

Exathlon- Όλα οδηγούν στον τελικό

Από τα όσα έχουν προβληθεί έως τώρα, από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι καβγάδες, οι τραυματισμοί αλλά και οι έντονες συγκινήσεις, ενώ καθημερινά οι παίχτες δοκιμάζουν και δοκίμαζαν τις αντοχές τους.

Σήμερα λοιπόν, οι παίχτες αναμετρώνται σε ένα ακόμη αγώνισμα Play Off , από το οποίο θα προκύψουν και οι αθλητές που θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο αυριανό επεισόδιο.

Ο Γιώργος Καράβας, από την πλευρά του, υποδέχτηκε τους παίχτες στο στίβο μάχης, κάνοντας ξεκάθαρο πως πρόκειται για την εβδομάδα των ημιτελικών, ενώ έδωσε τον λόγο σε κάθε έναν ξεχωριστά για να διατυπώσει τα συναισθήματά του.

Σε δεύτερο χρόνο, πήρε το λόγο ο Άρης Σοϊλέδης, ο οποίος αγωνίστηκε με τον Καραγκούνια κερδίζοντας τη θέση του στο παιχνίδι: «Όποιος από εμάς τους 8 εδώ, πει πως δεν θέλει να φτάσει στον τελικό, πιστεύω θα είναι ψέματα. Όλοι είμαστε εδώ με σκοπό αυτό, να φτάσουμε στον τελικό και να καταφέρουμε να είμαστε οι νικητές.

Παρ’ όλα αυτά κοιτάζω γύρω μου και βλέπω 8 αθλητές, 8 παίχτες πολύ άξιους που δίκαια έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Οπότε, Γιώργο, για εμένα, από εδώ και πέρα, λόγω του επιπέδου, όποιος και να το πάρει θα είμαι πάλι χαρούμενος.. Θα δώσω τα πάντα για να φτάσω στον τελικό».

Από την πλευρά του Ντάνιελ, ανέφερε: «Από την αρχή έχω πει ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί περισσότερο στην ψυχολογία, το να αντέξεις την πίεση των παιχνιδιών και να είσαι μακριά από τους δικούς σου …Θα κάνω τα πάντα για να φτάσω στον τελικό».

Στην πορεία, από την πλευρά των γυναικών, η Στέλλα δήλωσε: «Καταρχάς, θα ήθελα να πω Γιώργο, πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω φτάσει στους 8. Συμφωνώ με τα παιδιά, ότι ο στόχος είναι ο τελικός και μακάρι να τα καταφέρουμε να σηκώσουμε το τρόπαιο… Το επίπεδο, είναι το ίδιο δύσκολο και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Θεωρώ, είμαστε 4 πάρα πολύ δυνατές γυναίκες που θα δώσουμε τα πάντα…».

Η Δώρα από την άλλη ανέφερε: «Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Ερχόμενη εδώ, είχα τρεις στόχους: ο ένας να αντέξω και ψυχολογικά και να μην τραυματιστώ. Ο δεύτερος στόχος ήταν η τετράδα και τώρα είναι ο τελικός… Εδώ δεν είναι τίποτα σίγουρα γιατί και οι γυναίκες και οι άνδρες είμαστε πολύ δυνατοί».

