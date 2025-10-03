Με κόστος τα… μαλλιά της μπήκε στο GNTM 6, η στιλάτη Θεσσαλονικιά!

Με ανδρόγυνο στυλ και τέσσερα «ναι» μπήκε η Άννα στο GNTM 6, η οποία άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ξανά βρει τον εαυτό της στην πασαρέλα.

Είναι αλήθεια, πως η ξανθιά βολεϊμπολίστρια, μπήκε στην πασαρέλα για να περπατήσει με αυτοπεποίθηση, ντυμένη με ένα ξεχωριστό look δικής της επιλογής.

Οι κριτές από την αρχή την αποκάλεσαν «μαγκάκι..», κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η ίδια στην πορεία.

GNTM 6: Με 4 «Ναι» μπήκε η Άννα

Αμέσως μετά οι κριτές ομόφωνα την έστειλαν να φορέσει το μαγιό της, ενώ μπήκε μέσα με τις μπότες της, ένα κολακευτικό μπικίνι και ύψος 1,78.

«Είσαι διατεθειμένη να κάνεις τα πάντα να μπεις στο GNTM;», ρώτησε η Ζενεβιέβ ζητώντας της να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Ξεκίνησε τις πόζες και σε αυτό το σημείο είναι που δυσκόλεψε και τους πέντε κριτές να δώσουν το «ναι». Είναι γεγονός πως η Άννα, ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της οντισιόν, ενώ η Ηλιάνα, την πλησίασε για να της πει: «Τα κάνεις πάρα πολύ ωραία, δεν χρειάζεται να τρέμεις, χαμογέλα, κάνε ότι δεν είμαστε εδώ…».

Η Ζνεβιέβ, για να πει το μεγάλο «ναι» της είπε πως πρέπει να ξυρίσει τα μαλλιά της, κάτι το οποίο δέχτηκε χαμογελώντας η Άννα, μέχρι να καταλάβει ότι η Ζεν το εννοεί… «Αυτό, είναι συμβόλαιο…» της αποκρίθηκε και έδωσε την θετική της ψήφο.

Με τέσσερα «ναι» πέρασε στην επόμενη φάση και μένει να αποδείξει πόσες παραπάνω θετικές απαντήσεις αξίζει…

{https://www.youtube.com/watch?v=x8-T96YcQoQ&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}