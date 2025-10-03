Ιδιαίτερα συγκινημένος, έφυγε από το πλατό του GNTM ο Αναστάσης.

Ο Αναστάσης, μπήκε στην πασαρέλα του GNTM 6, περπατώντας χωρίς ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, ωστόσο μέσα σε μερικά λεπτά, κατάφερε να κερδίσει τα βλέμματα των κριτών τόσο με τον χαρακτήρα του- όσο και με την παρουσία του στο χώρο.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μάλιστα, δήλωσε εξ αρχής το ενδιαφέρον της και τον ενθουσιασμό της απέναντι στον Αναστάση, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, είχε συγκινηθεί με την παρουσία του.

GNTM 6: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα

Ο Αναστάσης, προσπάθησε να ποζάρει όση ώρα ήταν αντιμέτωπος με τους κριτές και τους μιλούσε για τη ζωή του. Η Ζενεβιέβ τον ανέβασε στα σκαμπό, εκεί όπου συνέχισε να δείχνει το ταλέντο του.

Ο τραυματισμός του στο πόδι, δεν τον εμπόδισε από το να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ενώ κατάφερε, εκτός των άλλων να «τσαλακωθεί» με απόλυτη επιτυχία.

Ο Λάκης Γαβαλάς με τη σειρά του, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του, ενώ η συγκίνηση της Ηλιάνας, ήρθε όταν ο Αναστάσης, εξομολογήθηκε πως παλαιότερα, δεν είχε αυτοπεποίθηση και κατάφερε να χάσει πολλά κιλά για να φτάσει μπροστά τους.

«Με βλέπεις δεν μιλάω τόση ώρα… Πέρα από το γεγονός πως έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα…», ανέφερε η Ηλιάνα και ο διαγωνιζόμενος βούρκωσε με την ίδια να ακολουθεί: «Μην με κάνεις να κλαίω και εγώ, κρατιέμαι τόση ώρα…Ο μόνος λόγος που δεν έχεις προχωρήσει παρά κάτω είναι όχι γιατί δεν μπορείς, αλλά δούλεψες για να στο πούμε και εμείς…Έχεις φτάσει ήδη πολύ μακριά», κατέληξε η Ηλιάνα στέλνωντας βουρκωμένη ένα γλυκό φιλί.

Με τέσσερα «ναι» έφυγε από το πλατό και έδωσε ραντεβού με τους κριτές στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

