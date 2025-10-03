3η μέρα audition GNTM. Απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 21.00 και κάθε Παρασκευή!

Η 3η μέρα Audition είναι εδώ και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης υποδέχονται με αγωνία και ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του φετινού GNTM!

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, οι χαρακτήρες ξεδιπλώνονται και οι στιγμές έντασης, συγκίνησης αλλά και απρόοπτων, διαδέχονται η μία την άλλη με καταιγιστικό ρυθμό. Ένα επεισόδιο γεμάτο πάθος, ενέργεια και εκπλήξεις!

Όσοι καταφέρουν να πάρουν το «πράσινο φως» για τα bootcamp έχουν πλέον έναν και μόνο στόχο: να εξασφαλίσουν μια θέση στο σπίτι του GNTM 2025 και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα!

GNTM 6: Σήμερα 3 Οκτωβρίου στις 21:00

Και απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, από το πρώτο λεπτό, οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα: θα φωτογραφηθούν και θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο «ΝΑΙ»!

Οι Auditions πραγματοποιούνται σε τρεις ξεχωριστούς χώρους:

• Studio φωτογραφήσεων, όπου οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζονται σε επαγγελματικές λήψεις.

• Showroom μόδας, όπου μπορούν να επιλέξουν και να φορέσουν ρούχα, που αναδεικνύουν το στυλ τους.

• Κεντρικός χώρος, όπου τους περιμένει η κριτική επιτροπή.

Στο δεύτερο χώρο, όμως, τους περιμένει μια ξεχωριστή έκπληξη: οι φίλοι και οι συγγενείς τους παρακολουθούν ζωντανά όλη τη διαδικασία της κριτικής! Μαζί τους βρίσκεται η Γεωργία Μπέζα, το νέο πρόσωπο του GNTM, η οποία υποδέχεται, εμψυχώνει και στηρίζει τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα.

Τα πρώτα πλάνα του 3ου επεισοδίου:

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Δείτε το τρέιλερ:

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο.

Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.