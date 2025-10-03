Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν, η Lady Gaga και το GNTM !

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κατά τη διάρκεια της οποίας ο Έντι Γαβριηλίδης, μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του, τις μεγάλες του συνεργασίες, αλλά και το φετινό- ολοκαίνουργιου GNTM, στο οποίο συμμετάσχει.

Ο Έντι Γαβριηλίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα στη μόδα στο Λονδίνο, ενώ μίλησε με ειλικρίνεια για το fashion project στο οποίο συμμετάσχει ως κριτής στο πλευρό της Ζενεβιέβ Μαζαρί, του Άγγελου Μπράτη, της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Λάκη Γαβαλά.

Η πορεία του Έντι Γαβριηλίδη, από το Λονδίνο στο GNTM

Σύμφωνα λοιπόν, με το απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε σήμερα, ο Έντι Γαβριηλίδης, έφυγε για σπουδές, σε νεαρή ηλικία με σκοπό να ξεκινήσει την καριέρα του στο Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, ήταν μια δύσκολη περίοδος, κατά την οποίο κλίθηκε να αντιμετωπίσει πληθώρα από δυσκολίες: «Η μόδα είναι αλήθεια και ειναι ζωή επίσης, η μόδα τι είναι; Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Ξεκίνησα από πολύ μικρός είναι η αλήθεια. Έφυγα από τα 17 από το σπίτι μου και πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω και κάπως έτσι άρχισε να ανοίγει ολόκληρη η βεντάλια του κόσμου και κάπου εκεί κατάλαβα τι μπορεί να γίνει, τι μπορώ να κάνω και ποιος είμαι τέλος πάντων», ανέφερε αρχικά.

Συνέχισε μάλιστα, κάνοντας και μια μικρή αναφορά στο GNTM: «Στο GNTM πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κρατάω μια απόσταση από αυτά που βλέπω γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαι τόση πολλή ώρα στην τηλεόραση, λέω κάτι μου θυμίζει αυτός ο κύριος που βλέπω. Το ευχαριστήθηκα, όσο το κάναμε περνούσα τέλεια».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, εξήγησε το πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει κανείς στο χώρο της μόδας, ενώ αποκάλυψε και ορισμένες από τις μεγαλύτερές του συνεργασίες στη μόδα: «Λίγο – λίγο από τότε που έφυγα από το σπίτι, σφαλιάρα – σφαλιάρα, χαστούκι – χαστούκι και έτσι λίγες επιτυχίες έφεραν το ένα το άλλο. Το σημαντικό σε αυτή τη δουλειά είναι να μην σταματήσεις να δουλεύεις, να συνεχίζεις, να βρεις καινούργιους τρόπους να εξελίσσεις την δουλειά σου. Όπως η κοινωνία εξελίσσεται, έτσι πρέπει να εξελίσσεται και εσύ για να μπορεί να εξελίσσεται και η μόδα».

Για τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν, ανέφερε: «Η πρώτη μου επιτυχία είναι όταν ήμουν ακόμα φοιτητής να πάω να δουλέψω στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν. Νομίζω αυτό ήταν που άλλαξε τα πάντα, ξαφνικά αυτά που βλέπεις στα περιοδικά, γίνονται πραγματικότητα. Και εγώ κάποτε το ονειρεύτηκα, και αυτό αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα».

Για τις δυσκολίες στο χώρο της μόδας, ανέφερε πως είναι υπαρκτές, αλλά αποτελούν ένα μέρος τη δουλειάς: «Το πρώτο πράγμα που καταπιάνεσαι όταν μπαίνεις σε αυτό τον χώρο είναι οι καφέδες, αλλά πολύ γρήγορα. Την μια στιγμή σχεδίαζα και την άλλη μου έλεγαν «πήγαινε φέρε έναν καφέ» οι από πάνω, ή «πήγαινε αυτά στο αρχείο». Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν πρωτοπήγα στο Λονδίνο, δεν ήξερα πώς να επικοινωνήσω το ποιος είμαι ή δεν ήξερα βασικά ποιος είμαι. Ήξερα ότι έχω ένα ταλέντο, αλλά ήμουν πολύ έτοιμος να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τη Lady Gaga, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως το δεδομένο που του άλλαξε την καριέρα και τη ζωή: «Αυτό έτυχε, είναι το δεύτερο σημείο, από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πράγματα. Όταν δούλευα στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν ήμουν ένας άνθρωπος που δούλευε σε μια εταιρία, όταν η Lady Gaga επέλεξε και φόρεσε τα ρούχα μου εκεί άλλαξαν όλα. Ήρθε από τύχη και από δουλειά νομίζω. Εγώ την είχα κάνει την δουλειά και κάπως επικοινωνήθηκε σωστά».

«Έχω δουλέψει για την Άννα Γουίτον δύο φορές, την μια ήταν όταν δούλευα στον Τομ Φορντ στην πρώτη γυναικεία κολεξιόν που έκανε για το δικό του brand. Είχα πάει και σχεδίαζα και γι’ αυτόν, και για εκείνη. Αυτό το ρούχο που έφτιαχνα εγώ, ανοίγω ένα περιοδικό και βλέπω την Άννα Γουίτον να το φοράει σε ένα πάρτι της Τζέσικα Πάρκερ με καλεσμένο τον Ομπάμα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για το GNTM και τη συνεργασία του με τους κριτές, αλλά και για την εν λόγω συνεργασία, ανέφερε: «Τα παιδιά που μπαίνουν μέσα είναι μικρούλικα γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι τυχεροί που μας έχουν γιατί είναι όλη η επιτροπή καλά παιδιά. Μπορεί να τους φωνάζουμε, μπορεί να τα μαλώνουμε, μπορεί να τους σπρώχνουμε να κάνουν το παραπάνω, αλλά είναι πάντα ένα πολύ θετικό πρόσημο προς αυτά»., και πρόσθεσε ακόμα: «Εκεί έξω είναι αρένα. Το GNTM είναι ένα πρότζεκτ που σε βγάζει ψεύτη. Βλέπεις άλλο παιδί να βγαίνει μέσα και κάνε, κάνε- κάνε, δημιουργείται ένα υπέροχο πλάσμα. Όσον αφορά την μόδα, τα παιδιά είναι μορφωμένα και ευγενικά».

Κλείνοντας, διατύπωσε την προσωπική του άποψη για κάθε έναν από τους κριτές με τους οποίους συνεργάζεται, μιλώντας με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια: «Είμαστε πέντε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ίσως σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας είμαι πιο κοντά στην Ζεν, είμαστε και οι δύο έτσι πιο αυθόρμητοι, πιο άνθρωποι που βγαίνουν διασκεδάζουν, γελάνε, λένε αστεία όλη την ώρα. Όμως, η Ηλιάνα είναι ένας άνθρωπος τόσο υπέροχος, τόσο γενναιόδωρος, αυτό που μου έλεγε είναι «θέλω να το ευχαριστηθείς, να μην έχεις άγχος, θέλω να περάσεις καλά». Ο Άγγελος είναι τρελός και πολύ αστείος και γελάμε πάρα πολύ. Και ο Λάκης τι να πούμε τώρα; Ό,τι και να πω είναι λίγο».

