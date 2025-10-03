Η Μαριάννα Τουμάσατου μιλάει για το ρόλο της και τη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στο Alpha, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν στην νέα τηλεοπτική σειρά του σταθμού, όπου η ηθοποιός έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερο και απαιτητικό ρόλο, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στο γάμο της με τον Αλέξανδρο Σταύρου, αλλά και στην 15χρονη κόρη τους.

Όσα ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σειρά του σταθμού «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», όπου και εξήγησε με λίγα λόγια τον ρόλο και την μορφή του χαρακτήρα που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας: «Δεν θέλει έναν πλούσιο γαμπρό, θέλει τον συγκεκριμένο, γιατί οι δραστηριότητες του Πέτρου δεν είναι πολύ νόμιμες και έφυγαν από το Σικάγο. Η Άννα προσπαθεί να προστατεύσει την Μαγδαληνή. Δεν έχει παιδιά και την αντιμετωπίζει σαν κόρη της. Με έναν τρόπο θα ήθελε να έχει την Μαγδαληνή κόρη της».

Παράλληλα, ρωτήθηκε αναφορικά με το αν έχει αδυναμία σε κάποια από τις πέντε κόρες που πρωταγωνιστούν στη σειρά, με την ηθοποιό να παραδέχεται πως αισθάνεται μια ταύτιση με τον ρόλο της Μαγδαληνής: «Είναι δύσκολο γιατί έχω μία ταύτιση με την Μαγδαληνή πάρα πολύ. Το κλειδώνω. Είναι ένα πλάσμα που έρχεται από την επαρχία και μπαίνει στο στόμα του λύκου. Είναι απονήρευτο. Είναι εύκολο να την πείσει κανείς χωρίς να είναι χαζή. Είναι αθώα. Έχει έρθει από τον Όλυμπο και μπαίνει σε μία οικογένεια με γεράκια. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για τον έρωτα. Η θεία της είναι εκεί για να μαζέψει ότι μπορεί να μαζέψει. Η αθωότητά της, τής επιτρέπει να παραμένει σε έναν χώρο που η εντιμότητά της δεν θα το επέτρεπε».

Για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Σταύρου, με τον οποίο και συμπρωταγωνιστεί, ανέφερε: «Είμαστε 20 χρόνια μαζί με τον Αλέξανδρο. Είναι ένας σπουδαίος πατέρας, ξέρει να αγαπάει και αγαπάει με τον ίδιο τρόπο κατά την παρουσία ή την απουσία των ανθρώπων. Δεν είναι από τους άντρες που φοβούνται να αγαπήσουν. Τον κάνει ό,τι θέλει η κόρη του», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Δεν παρέλειψε ωστόσο, να αναφερθεί και στις κρίσεις που είναι πιθανό να βιώνει ένα ζευγάρι, ιδιαίτερα με την πάροδο του χρόνου: «Όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες στη ζωή και στη σχέση τους. Το θέμα είναι που στοχεύεις; Να ξεπεράσεις το πρόβλημα ή να το χαλάσεις; Προτεραιότητα είναι το παιδί για το αν πρέπει να μένουν μαζί ή όχι οι άνθρωποι. Εάν η σχέση είναι τόσο τοξική σε σημείο που θα επηρεάσει το παιδί ή εάν αξίζει να κάνεις τον κόπο να πας παρακάτω…».

«Η κόρη μας είναι 15 χρονών. Δεν ξέρω αν θα δει το επεισόδιο, αλλά παρακολουθεί τις δουλειές μας τώρα που έχει μεγαλώσει. Στο παρελθόν δεν την αφήναμε», κατέληξε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Δείτε το βίντεο:

