Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την Κύπρο. Νέο επεισόδιο, σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21:00!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό 2ο επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στην Κύπρο, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες!

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ταξιδεύει στην Κύπρο

Όσα θα δούμε απόψε, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο 2ο επεισόδιο του «The Roadshow».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται την Κύπρο και μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη στέκονται μπροστά από την πινακίδα που γράφει «Συμβούλιο Αποχέτευσης» και μοιράζονται μαζί μας διάφορες απορίες… Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης βρίσκει στον δρόμο τυχαία τον «Γρηγόρη της Κύπρου», ενώ μαζί με τον Διονύση επισκέπτονται και το Μουσείο Μοτοσικλέτας.

Το ταξίδι συνεχίζεται και φτάνουν στο πιο γνωστό ζαχαροπλαστείο της Κύπρου, που βρίσκεται στην Πράσινη γραμμή. Επισκέπτονται ένα οργανοποιείο, όπου ο Γρηγόρης δοκιμάζει να παίξει το παραδοσιακό κυπριακό όργανο με μεγαλύτερη επιτυχία από την προσπάθεια που κάνει να πει το όνομά του.

Μια ματιά στο 2ο επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=KBLtNVuVx1s}

Στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού γνωρίζουν «ιστορικά» πρόσωπα και σχεδόν όλη η λαϊκή «δουλεύει» τον Γρηγόρη και τον Διονύση! Στην Πάφο ο Γρηγόρης προκαλεί τον Διονύση σε ένα ιδιαίτερο challenge, που στέφεται με μεγάλη… αποτυχία! Τέλος, γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα λυκόσκυλο με γυαλιά ηλίου, και φυσικά επισκέπτονται τους κουμπάρους του Γρηγόρη, με τους οποίους γνωρίστηκε στην εκπομπή «Πολύ την Κυριακή»!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=EwRRTFlYGe0}