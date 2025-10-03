Στα χρώματα του GNTM 6 έφτασε η Ειρήνη στην audition!

Με καταγωγή από τη Βέροια και γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες ήρθε η Ειρήνη στο GNTM 6.

Λίγο πριν μπει στην πασαρέλα, η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη από τον ανταγωνισμό που βλέπει γύρω της ωστόσο στον φακό του GNTM, δήλωσε πως: «Η αλήθεια είναι δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό…».

Και οι πέντε κριτές, αμέσως δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους με τον Άγγελο Μπράτη να λέει χαρακτηριστικά: «Επειδή αυτό το κορίτσι μ’ αρέσει να το στείλουμε στη Γεωργία να αλλάξει..;»

Έφυγε για λοιπόν λοιπόν η Ειρήνη και εντυπωσίασε..

GNTM 6: Με πόζες «φωτιά» μπήκε η Ειρήνη

Η Ειρήνη λοιπόν, κέρδισε τα βλέμματα με το που έβαλε το μαγιό της, εντυπωσίασε με το κορμί της αλλά και τις πόζες της, ενώ ήξερε να χρησιμοποιήσει και τις γνώσεις της στον αθλητισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλοι οι κριτές, ανέλαβαν δράση και ξεκίνησαν να «εκπαιδεύουν» την Ειρήνη.

Ένα μικρό ατύχημα την άγχωσε… ωστόσο προχώρησε με ψηλά το κεφάλι.

Στην πορεία, μια μικρή διαφωνία δημιουργήθηκε ανάμεσα στους κριτές, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξέφρασε τις αμφιβολίες της, ωστόσο πολύ γρήγορα αναθεώρησε.

Τεράστιο «Ναι» από όλους πήρε Ειρήνη.

«Μου έχεις σβήσει κάθε αμφιβολία….», δήλωσε η Ηλιάνα.

«Έχεις ασύλληπτη μούρη…» αποκρίθηκε ο εμβληματικός Λάκης Γαβαλάς, λίγο πριν δώσει το απόλυτο «Ναι».

{https://www.youtube.com/watch?v=qev2Ou4SxEI&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}