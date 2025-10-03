Αυτοπεποίθηση και πείσμα στο GNTM. Η Χριστιάνα μπήκε στο πλατό ξέροντας τι θέλει… έφυγε όμως νευριασμένη!

Άκρως ενημερωμένη για το GNTM 6 και τη μόδα μπήκε στην πασαρέλα η Χριστιάνα η οποία ήρθε αντιμέτωπη με τους κριτές για να αποδείξει την αξία της.

Το ύψος της, ήταν κάτι που δίχασε του κριτές, καθώς είναι μόλις 1,67, κάτι το οποίο δεν θεωρεί αποτρεπτικό. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, άδραξε την ευκαιρία, ανέβηκε στην πασαρέλα και περπάτησε μαζί της, κάνοντας πόζες η μια στην άλλη.

GNTM 6: Ήξερε τι ήθελε η Χριστιάνα

Συνειδητοποιημένη, έξυπνη και όμορφη η Χριστιάνα κέρδισε τους κριτές, τόσο με την ομορφιά της όσο και με τον λόγο και την εξυπνάδα της.

Η Ηλιάνα, δήλωσε τον ενθουσιασμό της, ωστόσο ο Έντι Γαβριηλίδης, ανέφερε πως είναι όμορφη και έξυπνη, όχι όμως μοντέλο.

Η ίδια, θέλησε να βάλει μαγιό, οι κριτές, δήλωσαν πως δεν είναι απαραίτητο, ωστόσο για ακόμη μια φορά κατάφερε να τους πείσει. Η Ζενεβιέβ ζητούσε περισσότερο ρυθμό, ενώ ο Άγγελος Μπράτης ζήτησε να δει περισσότερα…

Η Χριστιάνα, ανέλαβε δράση και ξεκίνησε να ποζάρει ξανά και ξανά, ωστόσο ορισμένοι από τους κριτές είχαν τις αμφιβολίες τους.

Τα «όχι» όμως άρχισαν να πέφτουν βροχή, κάτι που ενόχλησε ιδιαιτέρως τη νεαρή Χριστιάνα. Μπροστά στους κριτές, αρνήθηκε την ενόχλησή της ωστόσο μπροστά στην κάμερα, εξέφρασε τα αληθινά της συναισθήματα.

