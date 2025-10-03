Με ένα «βαρύ» βιογραφικό περπάτησε στην πασαρέλα του GNTM 6 ο Ακύλλας!

Με αυτοπεποίθηση , ωραίο χαμόγελο και έτοιμος να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία μπήκε ο Ακύλλας στο πλατό του GNTM και όχι άδικα.

Λίγα λόγια πρόλαβε να πει για τον εαυτό του στους κριτές και αμέσως τον έστειλαν να φορέσει μαγιό.

Το σώμα του, κέρδισε τα βλέμματα όλων των κριτών, ενώ αναρωτήθηκαν αν έχει ρίζες από Ισπανία και… έπεσαν μέσα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επιλέχθηκε από τον ίδιο για να χορέψουν μπατσάτα και τα μαθήματα χορού ξεκίνησαν…

Τα κατάφερε να μπει ο Ακύλας στο GNTM 6;

Ο Ακύλλας δεν κόλλησε πουθενά και χόρεψε μέχρι και... ζεϊμπέκικο, προτού πάει για τις φωτογραφίες.

«Είναι κούκλος..», είπε ο Άγγελος Μπράτης, όσο έβλεπε τις φωτογραφίες του. Ο ίδιος, κατάφερε να ξεχωρίσει πως η έκφρασή του ήταν το αδύναμο στοιχείο του, ωστόσο προσπάθησε να το διορθώσει.

Ο λόγος στον Έντι: «Το ‘χεις. Εμένα μου αρέσει, είναι ναι…».

Ο Λάκης Γαβαλάς με τη σειρά του, σχολίασε το παρουσιαστικό του επίδοξου μοντέλου και έδωσε ακόμη ένα «ναι» στον διαγωνιζόμενο.

Η Ηλιάνα, αν και είχε τις αμφιβολίες της, πείστηκε από τον Λάκη Γαβαλά και από τις προσπάθειες του Ακύλλα και πήρε το επόμενο «ναι».

Με τη σειρά του, ο Άγγελος Μπράτης, εξέφρασε την επιθυμία του, να αλλάξει κούρεμα, ενώ δήλωσε πως το σώμα του είναι το ιδανικό για ρούχα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί με την σειρά της τον αποκάλεσε: «Γλυκό μου αγόρι…» και έδωσε τη θετική της ψήφο.

Με πέντε «ναι» πέρασε στην επόμενη φάση ο Ακύλλας, ενώ οι κριτές, δεν σταμάτησαν να τον εκθειάζουν ακόμη και όταν έφυγε από το πλατό.

