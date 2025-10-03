Όσα ανέφερε ο καλλιτέχνης Άγγελος Παπαδημητρίου στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»!

Το απόγευμα της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου ο σπουδαίος καλλιτέχνης, σκηνογράφος και ηθοποιός, Άγγελος Παπαδημητρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν σε θέματα της επικαιρότητας, αλλά και σχετικά με μια από τις πιο γνωστές σειρές της τηλεόρασης, όπου ο ίδιος είχε πάρει μέρος. Παράλληλα, μίλησαν για το το political correct και τις διαστάσεις που έχει λάβει το ζήτημα πλέον, ενώ ο Άγγελος Παπαδημητρίου, τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Αρχικά λοιπόν, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, μίλησε για την τέχνη του και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται μέσω αυτής, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Μ’ αρέσει να ασχολούμαι με το ασήμαντο, το περιφρονημένο. Αυτό έχει σημασία για εμένα, το ωραίο είναι ωραίο. Προσπαθώ να αθωώσω το λιγότερο ωραίο»

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για τα σχόλια που μπορεί να δέχεται από το κοινό του σε δημοσιεύματα τα οποία πραγματοποιεί στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Το 99,9%, είναι ενθουσιαστικά σχόλια. Είμαι πιο πολύ προσεκτικός. Δεν το κάνω από φόβο, επειδή μου αρέσει η κομψότητα και η ευγένεια. Δεν θέλω να προκαλώ. Μπορείς να πεις και το πιο σκληρό, πιο ευγενικά. Το παν είναι η ευγένεια. Δεν τσακώνομαι. Τσακώνεσαι μόνο με αυτό που αγαπάς πολύ. Όχι με έναν ξένο. Θα του δώσεις αξία αν τσακωθείς».

Για τον όρο του «κιτς», ο καλλιτέχνης τοποθετήθηκε ως εξής: «Υπάρχει και το «φτηνό» που είναι το «τρυφερό φτηνό», η ζεστασιά των ανθρώπων και οι σχέσεις τους. Το κακό «κιτς» είναι όταν ο ασήμαντος υποδύεται τον σημαντικό. Γι’ αυτό ασχολούμαι και με το Facebook επειδή είναι το περιφρονημένο. Προσποιούμαι ότι τα πάω καλά με την τεχνολογία».

Παράλληλα, για την συμμετοχή του στο εμβληματικό έργο «Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη» ο καλλιτέχνης ανέφερε πως αρχικά δεν ήθελε να πάρει μέρος, και στην πορεία απάντησε ως εξής: «Όχι μόνο δεν είπα «ναι». Μου έλεγαν και οι φίλες μου να μην ασχοληθώ με την τηλεόραση γιατί προέρχομαι από την τέχνη. Μου είπαν όμως να μην αρνηθώ για να μην προσβάλω κανέναν, αλλά να ζητήσω μια υπέρογκη αμοιβή. Όντως ζήτησα μια αμοιβή- εγώ βέβαια ήθελα σαν τρελός να πάω- μιλάω λέω «θέλω αυτό το ποσό», «το έχετε απάντησε ο Ρήγας» έλεγα μετά να πάω να βάλω κανέναν γύψο να πω δεν μπορώ. Ήταν και αυτές οι 40 γυναίκες, οι πρωταγωνίστριες και στη μέση εγώ. Βρέθηκα στα γυρίσματα. Σε πέντε ημέρες είχα απογειωθεί. Ήταν αξέχαστα πράγματα αυτά που σκοτείνιασαν λίγο με την υπόθεση του Νίκου του Σεργιανόπουλου, αλλά ήταν μυθική αυτή η σειρά και από θέμα πρωτοτυπίας και κειμένου».

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση για την εν λόγω σειρά, οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν και στην «πολιτική ορθότητα», λέγοντας πως πλέον δεν θα ήταν εύκολο να ολοκληρωθούν τέτοιου είδους ατάκες και στιχομυθίες. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, σε αυτό το σημείο απάντησε ως εξής: «Δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό θα φτάσει σε ένα ύψος θα αρχίσει να πέφτει πάλι», είπε αναφερόμενος στο political correct και συνέχισε: «Δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε. Η ηλικία είναι ηλικία, ο όμορφος είναι όμορφος, ο κοντός είναι κοντός. Αυτά, παίζεις με αυτά… Τώρα βέβαια… Χάλαγε ο κόσμος τότε και μετά ήρθε το μην λες αυτή τη λέξη».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8rah9y5ezl?integrationId=40599y14juihe6ly}