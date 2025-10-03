Ο Γιάννης Στάνκογλου, στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Σαρρηγιάννη, στις πρόβες της παράστασης «Βασίλης Τσιτσάνης- Για πάντα», στην οποίο ο ίδιος θα είναι αφηγητής και θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδειο στις 7 του Οκτώβρη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα, το οποίο προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Στάνκογλου, μιλάει για να την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ αναφέρεται και στο πώς θα του φαινόταν το ενδεχόμενο της παρουσίασης ενός προγράμματος. Σαφέστατα από την συζήτηση δεν έλειψαν και τα παιδιά του.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Στάνκογλου

Αρχικά λοιπόν οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στο θέατρο και την τηλεόραση ενώ, ο Γιάννης Στάνκογλου δεν δίστασε να αναφέρει πως το «θέατρο είναι το σπίτι» του, ωστόσο κατανοεί το γεγονός πως ο κόσμος τον έχει άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσία του στην τηλεόραση:

«Το θέατρο με εκφράζει είναι το σπίτι μου. Είναι λογικό ο κόσμος να με έχει συνδέσει με την τηλεόραση γιατί βλέπουν περισσότερο απ’ ότι θέατρο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει έρθει κάπως στα ίσα το πράγμα. Πολύς κόσμος πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις».

Στην ερώτηση για τον ρόλο που τον έχει ταυτίσει ο κόσμος, ο ηθοποιός, θυμήθηκε μερικές από τις μεγαλύτερές του επιτυχίες και απάντησε ως εξής: «Μου έχουν πει και για το «Νησί» τότε, το «Ταγκό των Χριστουγέννων» και με τις «Άγριες Μέλισσες», ο Κυπραίος», ενώ απάντησε σχετικά με το ποια σειρά θα ήθελε να κάνει remake: «Θα επέλεγα να γίνει κάτι κοντά σε αυτό που είχαμε κάνει τότε στο «νησί». Γιατί όντως, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία με τον Θοδωρή Παπαδουλάκη, δουλεύαμε στην Κρήτη, είχαμε χρόνο, δεν τρέχαμε, δεν βιαζόμασταν τόσο, όσο βιαζόμαστε τα τελευταία χρόνια».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν θα αναλάμβανε την παρουσίαση κάποια εκπομπής, ο ηθοποιός, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, κάτι που μπορώ να το κάνω και το πιστεύω… γιατί όχι. Αλλά πρέπει να είναι κάτι που με ενδιαφέρει».

Όσον αφορά τα παιδιά του, ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως έχουν ένα ιδιαίτερο δέσιμο, πως θα του άρεσε μελλοντικά να γίνει παππούς και να αποκτήσει εγγόνια, ενώ έκανε σαφές, πως αν κάποιο από τα παιδιά του επέλεγε τον καλλιτεχνικό χώρο, δεν θα ήθελε να του έρχονται οι δουλειές λόγω του ονόματός τους: «Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή, φιλική σχέση και με πολλή αγάπη. Δεν θα με πείραζε αν κάποιο από τα παιδιά μου ήθελε (να ακολουθήσει την υποκριτική), ήδη η κόρη μου γράφει δική της μουσική και στίχους. Έχει μια τάση προς τα εκεί. Δεν νομίζω και δε θα ήθελα να άνοιγαν δρόμοι στην κόρη μου λόγω του ονόματός της».

Δείτε το βίντεο:

