Ατυχήματα, εντάσεις και ήττες σήμερα στο Exathlon.

Το χθεσινό επεισόδιο Exathlon, έκλεισε με την αποχώρηση της Σταυρούλα Χρυσαειδή, να ταράζει τις ισορροπίες από την πλευρά των γυναικών, ενώ με την λήξη του επεισοδίου ο Γιώργος Κορόμι, αποχώρησε συνειδητοποιημένος από τον Άγιο Δομίνικο, καθώς το γόνατό του δεν είχε επανέλθει μετά από τον τραυματισμό.

Με την πάροδο του χρόνου λοιπόν, φαίνεται πως οι αντοχές λιγοστεύουν και πως κάθε ένα από τα run, σημειώνει αυξημένο πήχη δυσκολίας, ενώ ένας τραυματισμός ή μια κακή ημέρα, μπορεί να είναι αρκετά για να οδηγήσουν στην ήττα.

Τι γίνεται σήμερα στο Exathlon

Στο σημερινό επεισόδιο ωστόσο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, οι άνδρες του αθλητικού ριάλιτι, αναλαμβάνουν δράση για το δικό του Play Off, ενώ μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί πως καμία αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη και δεν λείπουν οι εντάσεις.

Από την σημερινή αναμέτρηση τρεις άνδρες θα οδηγηθούν στα Play Outs, επομένως η αυτοσυγκέντρωση, η συνέπεια και οι αντοχές έχουν πρωταρχικό ρόλο στο σημερινό αγώνισμα.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη από τα πρώτα ματσαρίσματα, οι πρώτες εντάσεις και τραυματισμοί, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Πρωταγωνιστές, ο Τάκης Καραγκούνιας και ο Φάνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, μπήκαν στο στίβο μάχης με σκοπό να διεκδικήσουν την θέση τους και την ασφάλειά τους μέσα στο παιχνίδι. Το αγώνισμα ξεκίνησε κανονικά, ο Τάκης ωστόσο, κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης, φαίνεται να πέφτει και να ακουμπάει με δύναμη το γόνατό του στο έδαφος. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ο διασώστης στον οποίο είπε πως θα συνεχίσει να παίζει.

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, οι δύο παίχτες, συνέχισαν το αγώνισμα από εκεί που το άφησαν. Ο Φάνης, είχε φανερά το προβάδισμα στο run, ενώ ο Καραγκούνιας ακολουθούσε. Όλα όμως κρίνονται στους στόχους.

Ο τελευταίος, δεν καταφέρνει να ρίξει τις σωστές βολές με αποτέλεσμα ο Φάνης να τερματίσει με επιτυχία πρώτος.

Αυτό λοιπόν, στάθηκε ως αφορμή για να νευριάσει ο Τάκης και να αισθανθεί αδικημένος. Να σημειωθεί ωστόσο, πως ο Φάνης, του άφησε το περιθώριο μέσα στο αγώνισμα να σηκώσει το ρόδα και να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Αυτό ήταν που έκανε τον Τάκη έξαλλο, καθώ3ς θεώρησε πως ήταν αδικία, αφού ο Φάνης είχε ήδη προβάδισμα και συνέχισε από τη σημαία στην οποία είχε μείνει όταν ο Καργκούνιας τραυματίστηκε.

