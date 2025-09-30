Τι και αν τα δεδομένα άλλαξαν, κάποια πράγματα μένουν τα ίδια στο Exathlon!

Η αλήθεια είναι πως μόλις εχθές οΓιώργος Καράβας, ανακοίνωσε τις αλλαγές στο παιχνίδι στους αθλητές του Exathlon, καθώς πλέον το παιχνίδι αλλάζει και από ομαδικό γίνεται ατομικό.

Σήμερα, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, οι άνδρες και των δύο ομάδων, έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους με μοναδικό στόχο το πλεονέκτημα που θα κάνει τη διαφορά.

Μεταξύ των γυναικών, οι δύο αδελφές, Βίκυ και Μαίρη Πετεινάρη, ήρθαν αντιμέτωπες με την πρώτη να κυριαρχεί, χωρίς ωστόσο να κρύψει τα συναισθήματά της απέναντι στην αδελφή της. παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα διαδραματίστηκαν εχθές, οι παίχτες αν και «νομάδες» πλέον, λειτούργησαν ομαδικά με αποτέλεσμα η

Στέλλα και ο Ντάνιελ να κερδίζουν τη νίκη και να αφήνουν έξω από τη βίλα τον Τάκη και τον Μάριο Πρίαμο.

Τι γίνεται όμως στο σήμερα;

«Άνοιξαν οι παλιές πληγές» στο Exathlon

Η ένταση για ακόμη μια φορά, έχει χτυπήσει κόκκινο στον στίβο μάχης, με τους άνδρες να αγωνίζονται ατομικά για να κερδίσουν το επόμενο πλεονέκτημα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μια παλιά κόντρα, έρχεται στην επιφάνεια και ο Τάκης Καραγκούνιας με τον Άρη Σοϊλέδη, να έρχονται για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι λεκτικά.

Στον στίβο μάχης λοιπόν βρίσκεται ο Σοϊλέδης με τον Φάνη, με τον δεύτερο να πετυχαίνει τους στόχους πολύ πιο άμεσα. Ο Άρης ηττήθηκε και έφταιγε ο… Καραγκούνιας.

«Λίγο σεβασμό ρε μ@#$^&. Παίζω και μιλάς!», φώναξε ο Άρης Σοϊλέδης κοιτώντας τον Καραγκούνια που καθόταν στον πάγκο.

Με τη σειρά του ο Τάκης, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το μέρος του Άρη λέγοντας: «Εγώ σου φταίω τώρα;»

Η λογομαχία συνεχίστηκε για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ ο Άρης Σοϊλέδης απομακρυνόταν φωνάζοντας στον Τάκη να μην του απευθύνει το λόγο.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, επιστρέφοντας στους πάγκους. Ακούγεται ο Άρης να αποκαλεί τον Τάκη «Καραγκιόζη» με τον ίδιο να απαντά: «Εσύ είναι καραγκιόζης. Κόφτο η@#$@».

Η διαμάχη δεν τελειώνει εδώ και δεν έμεινε τίποτα στο παρελθόν για τους δύο παίχτες που λογομαχούν. Ο Καραγκούνιας αποχώρησε, ενώ ο Άρης, συνέχισε να εκδηλώνει το θυμό του από τον πάγκο.

Πότε θα κλείσει αυτή η έριδα;

