Ο χαμός του Στράτου, έχει φέρει τα «πάνω κάτω» στην οικογένεια Καπετανάκου. Τι θα γίνει τελικά με το «Πόρτο Λεόνε»;

Μυστικά, πάθη, έρωτες, κρυμμένες αλήθειες και εντάσεις, μια δολοφονία και μια μανά που ψάχνει την αλήθεια για τον χαμό του γιου της. Όλα στον Πειραιά του 1964 και στο «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.

Πλέον, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την Αλεξάνδρα, να βρει ποιος είναι αυτός που έχει στα χέρια του το αίμα του γιου της, Στράτου, για τον οποία μια ολόκληρη γειτονιά στην Τρούμπα, ντύθηκε στα μαύρα. Ο Ηλίας, βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση και αρνείται να επιστρέψει στο καμπαρέ που με κόπο ετοίμαζε επί σειρά ετών. Όλα αποκτούν μια νέα τροπή, όταν η Αλεξάνδρα, αναλαμβάνει και επίσημα τα ηνία του «Πόρτο Λεόνε».

Ο λόγος της είναι συμβόλαιο και οι γνώσεις της για τη νύχτα αρκετές, έτσι ώστε να την φέρουν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στο πλευρό της «άγρυπνος φρουρός», ο Στελλάρας, τον οποίο θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της.

Αλλάζουν τα δεδομένα στο «Πόρτο Λεόνε»

Ταυτόχρονα, η Γαλήνη, μαθαίνει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου και αποφασίζει να σταθεί αρωγός στο πλευρό του προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύμμαχός της ο Σπύρος Γιάμαρης, ο οποίος, όπως αναφέρει και το daddy-cool, είναι ένα διεφθαρμένος αστυνομικός.

Τι γίνεται όμως με τη δολοφονία του Στράτου Καπετανάκου; Ποιος κρύβεται πραγματικά, πίσω από το φόνο;

Όλα παίρνουν μια διαφορετική τροπή, όταν ένας άντρας αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονίας, ενώ μέχρι τώρα ο δακτυλοδεικτούμενος της πλοκής παρέμενε ο Γρηγόρης.

Ο Ηλίας Καπετανάκος, δεν μπορεί να συνέλθει από το χαμό του γιου του, ενώ αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του, πίσω, στο καμπαρέ. Ο κόσμος του έχει πλέον περιοριστεί και το ενδιαφέρον του έχει αρχίσει να χάνεται. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις;

Παράλληλα, στον κόσμο έχει έρθει και το μωρό της Λένας, το οποίο πήραν ο Ντίνος με τη Γαλήνη για το δώσουν στην Ξένη που βρίσκεται στη Σύρο. Σκοπός τους; Το παιδί αυτό, πρέπει να μεγαλώσει χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για την βιολογική του οικογένεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=iguc3FNTvRg}