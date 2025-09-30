Deal- Πόσα πήρε από τον τραπεζίτη η Ιωάννα Μαρία;

Ακόμα ένα ανατρεπτικό επεισόδιο του Deal ήρθε σήμερα, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, με το Γιώργο Θαναηλάκη να μεταφέρει τα όσα έλαβαν χώρα στο πλατό.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, ανέλαβε δράση η Ιωάννα Μαρία, η οποία, έπαιξε συνετά, έφυγε με ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, ωστόσο στο κουτί της είχε το ποσό των 20.000 ευρώ.

Με πόσα έφυγε η Ιωάννα Μαρία από το Deal

Ειδικότερα, σε ένα παιχνίδι θρίλερ η Ιωάννα Μαρία κατέληξε στον τελευταίο γύρο, με δύο κουτιά. Το ένα περιείχε τα 2 ευρώ και στο άλλο με τον αριθμό «6», ήταν το πολυπόθητο ποσό των 20.000 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο, ήρθε και προσφορά του τραπεζίτη, η οποία έδινε στην Ιωάννα Μαρία την ευκαιρία να φύγει με τα 9.000 ευρώ. Ο Γιώργος Θαναηλάκης μάλιστα, ανέφερε πως επρόκειτο για την μεγαλύτερη προσφορά στο Deal για την φετινή σεζόν.

Δύο χτυπήματα της παίχτριας, «έκλεισαν» το Deal, ωστόσο η ανατροπή ήρθε, όταν ανοίχτηκαν τα δύο τελευταία κουτιά.

Το κουτί με τον αριθμό «6» που είχε στην κατοχή της η Ιωάννα Μαρία, είχε το μεγαλύτερο ποσό οπότε και αποφάσισε να λήξει το παιχνίδι προκειμένου να φύγει με το ποσό των 9.000 ευρώ, χωρίς να ρισκάρει να το αυξήσει ή να το μειώσει.

