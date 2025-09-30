Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και στον Κώστα Τσουρό μίλησε η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, βρέθηκε η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, το απόγευμα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, η οποία και παραχώρησε στον Κώστα Τσουρό μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σούζη, αναφέρθηκε στην πορεία της στο χώρο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα σχόλια που δέχεται, ειδικότερα αν όταν οι προβλέψεις της δεν είναι οι ορθές.

Η Χριστίνα Σούζη στην κάμερα του ΣΚΑΙ

Ειδικότερα, αναφορικά με το ενδεχόμενο κάποιας λάθος πρόβλεψης η ίδια παραδέχεται πως όταν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν το αρνείται, αντιθέτως το αναγνωρίζει, καθώς πάντα προσπαθεί να είναι υπεύθυνη των πράξεών της: «Όταν κάνω λάθος, το αναγνωρίζω και ζητώ συγγνώμη αν χρειαστεί. Καμιά φορά κου κολλάει κάτι. Δεν με νοιάζει αν οι άλλοι μετεωρολόγοι τσακώνονται μεταξύ τους, εγώ τσακώνομαι με τον εαυτό μου».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση του κόσμου όταν την συναντούν στο δρόμο, ανέφερε: «Συνήθως ο κόσμος με ρωτά για τον καιρό. Μου έχουν πει μπράβο για τον καιρό, δεν με έχουν βρίσει στον δρόμο. Μου έχουν στείλει μηνύματα που δεν είναι κολακευτικά. Συνήθως μου λένε ότι δεν έχεις πέσει ποτέ μέσα.

Αμφιβάλλω αν με έχει ακούσει ποτέ αυτός που στέλνει. Εγώ απαντώ πάντα -ιδίως σε αυτά τα μηνύματα- κι όταν πέφτω έξω το λέω μόνη μου, δεν χρειάζεται να μου το λες εσύ. Κανείς δεν μου απαντά μετά την κακία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd67qciymamx?integrationId=40599y14juihe6ly}