Στον καναπέ της εκπομπής «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου και παραχώρησε στο Γιώργο Λιάγκα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, μέσα από τη συζήτησή τους, ανέλυσαν το νέο επαγγελματικό εγχείρημα του ηθοποιού, καθώς πλέον βρίσκεται στον συντονισμό της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και σε ορισμένες κριτικές που έχουν ακουστεί προς το πρόσωπό του για την επιλογή του να κάνει παρουσίαση.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Αρχικά λοιπόν, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αναφέρθηκε στην παρεξήγηση των προηγούμενων παρουσιαστών της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, με τον σταθμό του ΣΚΑΙ. Ο ίδιος μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για ποια παρουσίαση μιλάμε; Είμαι ηθοποιός εδώ και 25 χρόνια, παρουσίαση και συντονισμό κάνω τώρα. Το έχω δει ότι ασχολούνται με εμένα, χωρίς να έχω εγώ προκαλέσει κάτι. Έκανα ένα ραντεβού με το κανάλι λίγο πριν πάω διακοπές. Εξ αρχής η σύσταση και η σύνθεση ήταν η ίδια, όλα τα παιδιά εκτός του στούντιο, θέλαν έναν συντονισμό από το στούντιο και η παρουσίαση θα γινόταν από το νησί. Μου είπαν ότι θα κάνουν αυτό που έκαναν και πέρυσι. Ήθελαν να κάνουν μια τονωτική ένεση να το πω έτσι».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, πρόσθεσε πως δεν γνώριζε για την παρεξήγηση και τις αλλαγές, μέχρι δέκα μέρες πριν από την έναρξη της εκπομπής: «Εγώ κατάλαβα ότι γίνεται μανούρα 10 μέρες πριν την πρεμιέρα, δεν ήξερα τι μου γίνεται, δεν κατάλαβα τι συνέβη ακριβώς. Δεν ήξερα αν θα συνεργαστούμε, δεν τους έχω δει ποτέ, έρχονται στο κανάλι κανονικά, έχουν σύμβαση, αλλά δεν τους έχω δει ποτέ. Και να τους πάρω τηλέφωνο, δεν έχει να κάνει με εμένα, θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, θα ήταν και βοηθητικοί μαζί μου κιόλας».

Πρόσθεσε ακόμη: «Το ότι ξεκίνησε αυτό το πρότζεκτ έτσι είναι πολύ άδικο για εμένα, κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου, είναι δύσκολο, το ζωντανό γα εμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είμαι έξω από τα χωράφια μου. Από το να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό και να πρέπει να ασχοληθώ και με τα άλλα. Μου είναι πολύ δύσκολο να τα αφήσω πίσω και να κάνω λες και δεν γίνεται τίποτα μπροστά στην κάμερα, παρόλο που είμαι και ηθοποιός, ειδικά όταν νιώθω ότι με αδικούν».

Παράλληλα, αναφορικά με τη ρήξη που έχει δημιουργηθεί στη φιλία του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ανέφερε: «Δεν παρουσιάζω εγώ, έχουμε τόσους δημοσιογράφους που υπάρχουν στο πεδίο μάχης και παρουσιάζουν τα θέματα, εγώ πάω από δημοσιογράφο σε δημοσιογράφο. Δεν πήγα να πάρω συνέντευξη από κάποιον, πήγα να κάνω έναν συντονισμό. Είναι λογικό όταν είσαι δημοσιογράφος να υποστηρίξεις τον κλάδο σου. Όταν βγάζει μια ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ, σέβεσαι αυτό. Αν είχαν παραμείνει τα παιδιά στην εκπομπή δεν θα γινόταν ποτέ, εγώ ήμουν παράπλευρη απώλεια».

«Όταν γινόταν όλο αυτό λοιπόν και μου έστελναν αποσπάσματα για τον Δημήτρη, είπα «ώπα ρε φίλε» είμαστε φίλοι, και του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα, ήμουν τσαντισμένος μαζί του προφανώς εκείνη την στιγμή, μου έστειλε κάποια μηνύματα που μέχρι σήμερα δεν έχω απαντήσει από εκνευρισμό. Βγαίνει μετά από τρεις ημέρες και κάνει όλο αυτό το σόου περί φιλίας. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αυτιά. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ με τον Δημήτρη. Το λάθος του Δημήτρη δεν είναι η πρώτη του τοποθέτηση, είναι η δεύτερη τοποθέτησή του, άμα σου στείλω ένα μήνυμα και το σχολιάσεις μετά στην εκπομπή είναι άσχημο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd609fwajymx?integrationId=40599y14juihe6ly}