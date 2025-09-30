«Κλείδωσε» το reunion για τα «Υπέροχα Πλάσματα» στον Alpha;

Είναι αλήθεια, πως τα «Υπέροχα Πλάσματα», αποτελούσαν μια από τις πιο αγαπημένες σειρές του Alpha, η οποία προβλήθηκε το 2007 και ξεχώρισε για τις έξυπνες ατάκες, τους πληθωρικούς χαρακτήρες και τις ιστορίες των πρωταγωνιστών, οι οποίες ήταν βγαλμένες από την καθημερινότητα.

Οι κεντρικοί χαρακτήρες της σειράς: Μυρτώ Αλικάκη, Φαίδρα Δρούκα και Γιώργος Πυρπασόπουλος, είχαν αναλάβει να μεταφέρουν την προσωπική τους καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στα μάτια των τηλεθεατών. Ενώ όλες τους οι περιπέτειες, λάμβαναν χώρα στην καρδιά της Αθήνας.

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει πλέον από την ολοκλήρωση της αγαπημένης σειρά, ενώ η Φαίδρα Δρούκα, το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε, πως το reunion είναι προ των πυλών.

Όσα αποκάλυψε η Φαίδρα Δρούκα για τα «Υπέροχα Πλάσματα» του Alpha

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Φαίδρα Δρούκα, η τηλεοπτική Έλλη, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων ωστόσο, οι τρεις συνομιλητές, εστίασαν και στην επιστροφή της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», με τους ήρωες να ζωντανεύουν και πάλι, στην Αθήνα του σήμερα.

«Υπέροχα Πλάσματα θα ξανακάνουμε, πρώτα ο Θεός τον Γενάρη ξεκινάμε γυρίσματα. Το περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά. Ήταν τόσο διαφορετικές οι ζωές όλων τότε, η Αθήνα στα καλύτερά της πριν την κρίση κι εμείς σε τόσο διαφορετικές φάσεις ως άνθρωποι», ανέφερε μεταξύ άλλων η Φαίδρα Δρούκα.

«Εγώ γενικά -κι ας ακούγεται περίεργο- εκτός από κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να πετύχει ένα reunion. Εξαρτάται όμως τι έχεις αφήσει πίσω. Ήταν 3 πολύ αγαπητοί ήρωες που άφησαν τις ζωές τους σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλές οι εκδοχές μετά για τον καθένα».

Πρόσθεσε ακόμα: «Εγώ έμεινα με ένα μωρό στη σειρά, μετά τι έκανα άραγε; Έμεινα με τον ίδιο σύντροφο που το έκανα; Είμαι με άλλον; Το Μητσάκι τι έκανε; Ο Μπίλλυ; Είναι μια 20ετία που πραγματικά άλλαξαν όλα στις ζωές μας. Πλέον είμαστε 50άρηδες».

