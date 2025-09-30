Η Ελευθερία Πάλλα, η Σοφία, από την δραματική σειρά: «Άγιος Έρωτας», καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η αγαπημένη ηθοποιός, Ελευθερία Πάλλα, το πρωί της Τρίτης, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», του Alpha, όπου και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας μάλιστα ορισμένες λεπτομέρειες, αναφορικά με την σειρά «Άγιος Έρωτας».

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η Ελευθερία Πάλλα, η αδίστακτη Σοφία του «Άγιου έρωτα», μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για το χαρακτήρα της και την εξέλιξη της σειράς.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα αποκάλυψε η Ελευθερία Πάλλα

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, μεταφέρει τη συζήτηση των δύο γυναικών:

«Θα δούμε πολλές αλλαγές στη Σοφία, στο δεύτερο κύκλο. Απολαμβάνω που παίζω το «σοφίδι», όπως με αποκαλούν στα social media, και ετοιμαζόμαστε για μια χρονιά με πάρα πολλές ανατροπές σε όλους τους χαρακτήρες αλλά κυρίως στη Σοφία. Αυτή η χρονιά θα φέρει στη Σοφία μια μεγάλη μεταμόρφωση. Θα τη δούμε να αλλάζει, να εξελίσσεται, χωρίς να μπορώ να αποκαλύψω αν θα γίνεται καλύτερη ή χειρότερη», θα πει η Ελευθερία.

«Το μίσος της Σοφίας περνά μέσα από την αδελφή της Χλόη, αλλά έχει αρχίσει να το εκφράζει παντού πια. Έχει μίσος προς τη μητέρα της, προς την Αναστασία που είναι η ερωμένη του άντρα της, γενικά δεν μπορεί να συγκρατήσει την αγανάκτηση και την αδικία που νιώθει από τη ζωή. Βλέπει πολλούς εχθρούς απέναντί της».

Πώς πιστεύει ότι θα αντιδράσει το κοινό στην εξέλιξη του ρόλου της; «Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα αντιμετωπίσει το κοινό αυτό το χαρακτήρα, γιατί κρύβει πάρα πολλά μέσα της κι έχει πολλά ψυχικά τραύματα. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, αν το κοινό θα την αγαπήσει, αν θα την συμπονέσει».

Μπορεί να δικαιολογήσει τις ενέργειες της Σοφίας; «Υπάρχουν στοιχεία που σκέφτεσαι ότι υπάρχει λόγος που αντιδρά έτσι αυτός ο άνθρωπος. Κάποια πράγματα στη ζωή της έχουν πάει πάρα πολύ στραβά, αλλά δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω».

Η Σοφία έχει προσπαθήσει με όλους τους τρόπους να καταφέρει το σκοπό της και αυτό δε θα σταματήσει. «Τώρα είναι σε ένα στάδιο που αισθάνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή να καταφέρει να γυρίσει πίσω ο άντρας της. Είτε το καταφέρει είτε όχι, πάντα βάζει τον επόμενο στόχο της, που είναι ολέθριος για τους υπόλοιπους».

«Κρύβει μεγάλη απόλαυση ένας κακός χαρακτήρας. Για μένα ως ηθοποιός είναι πραγματικά ευκαιρία να έχω να αντιμετωπίσω ένα χαρακτήρα που είναι πολύ κόντρα από την καθημερινή μας ζωή κι έχει πολλά να ψάξεις, να εξερευνήσεις, μου δίνει τροφή», λέει για την ενσάρκωση ενός αρνητικού χαρακτήρα.

Όσο για το πώς θα ήθελε να είναι το τέλος της Σοφίας, «ως Ελευθερία θα ευχόμουν να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη μέσα της, αλλά να καταλάβει και τα λάθη της και τι είναι καλό για εκείνη. Ως ηθοποιός θα μείνω σε αυτό που θα γίνει, προτιμώ την πορεία που έχουν επιλέξει οι σεναριογράφοι, τη μεταμόρφωσή της. Η πορεία της Σοφίας θα επηρεάσει όλη τη Στέρνα», θα πει χαρακτηριστικά.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=5OYqx17HytE}