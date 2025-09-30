«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο του «Άγιου Έρωτα», καθώς η Ολυμπία παίζει τη ζωή της κορόνα γράμματα, υψώνοντας για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στον Μαρκόπουλο.

Ο Μαρκόπουλος, όμως, δεν είναι άνθρωπος που συγχωρεί τέτοιες συμπεριφορές.

Ο πατήρ Νικόλαος, από την άλλη, ξεκινά την αναζήτηση της μικρής Ελευθερίας.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Η παρουσία του Λάμπρου έξω από το σχολείο κάνει τον Παύλο να αναβάλλει τα σχέδιά του και να φύγει, αφήνοντας όμως μια απειλητική προειδοποίηση στην Ολυμπία ότι θα επιστρέψει.

Ο πατήρ Νικόλαος μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου της Χρυσάνθης, αποφασίζει να πάει στο σπίτι της για να μάθει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να άφησε πριν πεθάνει, ώστε να τον βοηθήσει να μάθει περισσότερα για την «υιοθετημένη» Ελευθερία.

Ο Ανδρέας στο μεταξύ, υποψιάζεται ότι ο Πέτρος είναι μπλεγμένος σε κάποια παρανομία και προσπαθεί να τον ψαρέψει ώστε να μάθει την αλήθεια.

Η Θάλεια θα συναντήσει τη Χλόη στο νεκροταφείο, στον τάφο της Κατρίν και θα προσπαθήσει για μια ακόμα φορά να ζητήσει να τη συγχωρέσει, όμως η Χλόη κάνει σαφές πως η σχέση τους έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Νικηφόρος μετά την ξαφνική αποχώρηση της Ολυμπίας από τον σταθμό της χωροφυλακής, αποφασίζει να πάει να τη βρει για να ολοκληρώσει την καταγγελία της εναντίον του Μαρκόπουλου.

Όμως ο Μαρκόπουλος είναι για μια ακόμη φορά ένα βήμα μπροστά…

