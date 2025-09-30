Τα «πάνω – κάτω» έχουν έρθει στο «Grand Hotel»!

Συγκρούσεις, εντάσεις, δολοφονίες και έρωτες συμπεριλαμβάνει και το αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel», καθώς το παιχνίδι πλέον, παίζεται υπό νέους, μοχθηρούς όρους με ύπουλες συμφωνίες και αποκαλύψεις!

Μια νέα σύγκρουση ανάμεσα στον Ρήγα και την Αλίκη, έρχεται στο προσκήνιο, ενώ η Κυβέλη, σκαρφίζεται έναν νέο τρόπο για να προστατεύσει τον πρώτο, ενώ ένα γράμμα, στέκεται ως αφορμή για να καταλάβει ο Άρης ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου. Θα τον καταδώσει στην αστυνομία ή θα έρθει ακόμη μια αιματηρή σύγκρουση στο ξενοδοχείο;

«Grand Hotel»: Όσα θα δούμε σήμερα

Οι εξελίξεις διαδέχονται η μια την άλλη με τον Χαραλάμπη να κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές, ενώ ο Χρόνης, ζητά εξηγήσεις από τον Βαγγέλη για το ψέμα που του είπε. Η Αλίκη, γεμάτη τύψεις και θλίψη, καταρρέει στα χέρια του Άρη, εκεί όπου γεννάτε ένας νέος έρωτας.

Ο χαμός του Πέτρου, συνδέει τον Άρη και την Αλίκη δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για να πυροδοτηθεί ένας νέος έρωτας στο «Grand Hotel», ωστόσο κοινός σκοπός παραμένει η εύρεση και η τιμωρία των ενόχων.

Το γράμμα στο γραφείο του Αλέξανδρου, είναι αυτό που δίνει τις απαραίτητες απαντήσεις στον Άρη για τη δολοφονία του Πέτρου, ενώ στο στόχαστρο μπαίνει ο ίδιος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέες απειλές έρχονται στο προσκήνιο με τον Αλέξανδρο να είναι βυθισμένος στις τύψεις και τις ενοχές.

Τι γίνεται όμως με την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου και πώς αντιδράει η Κυβέλη;

Για ακόμη μια φορά, η Κυβέλη, λερώνει τα χέρια της με αίμα, αφού σκοτώνει τη Ρεγγίνα προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία της και το ξενοδοχείο. Ο Ρήγας, προσπαθεί να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, καθώς ο φόβος του πλέον γίνεται φανερός και δεν είναι άλλος, από το να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για την ταυτότητά του.

Άλλη μια φορά η Κυβέλη, παίρνει την κατάσταση στα χέρια της αφού επιθυμεί το παρελθόν να παραμείνει εκεί που είναι και να απαλλαχθεί από αυτό.

Για τον Ρήγα ωστόσο η λύση του προβλήματος, θα έρθει μόνο αν πουλήσει το εμβληματικό «Grand Hotel», διαδικασία την οποία ήδη έχει κινήσει. Η μητέρα του ωστόσο δεν μπορεί να το δεχτεί. Χωρίς το ξενοδοχείο και τα παιδιά της δεν έχει λόγο ύπαρξης, επομένως η δολοφονία της Ρεγγίνα, φαντάζει μονόδρομος για εκείνη. Για την κυρία Γαζή ένας είναι ο τρόπος να επέλθουν οι ισορροπίες και όλα πληρώνονται με αίμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Jdlr6fc9cQg}