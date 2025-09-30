Ο Γρηγόρης Βαλτινός στον καναπέ της εκπομπής «Buongiorno»!

Το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega με τη Φαίη Σκορδά, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, στην επιτυχημένη σειρά του σταθμού «Η Γη της Ελιάς», καθώς επίσης και στα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε εξαιτίας του χωρισμού των γονιών του.

Όσα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Βαλτινός

Αρχικά λοιπόν, αναφερόμενος στο επάγγελμά του, ο ηθοποιός, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επέλεξα αυτή την δουλειά για να περνάω καταρχάς εγώ ωραία. Αν περνούν όμορφα οι θεατές, οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι, τα παιδιά μου, είμαι πενταπλά ευτυχισμένος. Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Μου αρέσει η αλήθεια, και νομίζω ότι είναι η πορεία που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος στην τέχνη».

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Προσχωρώντας να μπορεί να βρει όσο γίνεται μεγαλύτερα ποσοστά αλήθειας. Όταν αυτό το πράγμα δεν συνάδει με την ζωή σου, είσαι λίγο διχασμένο κορμί, μυαλό και προσωπικότητα και αυτό δημιουργεί προβλήματα».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ανέφερε: «Μπορεί η ιδιαιτερότητα ενός καλλιτέχνη να κρύβει σκοτάδια, εγώ τα έχω αποφύγει. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική ή εγκεφαλική απόφαση, δεν ξέρω αν αυτό το χρωστάω στο DNA, αλλά τα έχω αποφύγει».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στον χωρισμό των γονιών του ο οποίος δυσκόλεψε τα χρόνια του όσο μεγάλωνε: «Δεν είχα περάσει όμορφα παιδικά χρόνια – είχαν χωρίσει οι γονείς μου από πολύ νωρίς – αλλά είχα έναν ψυχισμό ότι το κακό μπορεί να μεταλλαχθεί σε καλό. Πιστεύω ότι η αγάπη είναι ανταποδοτική».

«Το κακό, εάν είσαι πολύ τυχερός, γεννάει καλό και αυτό είναι μία νίκη. Σε πολλά επίπεδα, δεν ήθελα να ζήσω μία τοξική σχέση ούτε στο σπίτι ούτε στη δουλειά. Φωνάζω για να εκτονωθώ αλλά δεν ξεσπάω, δεν κακοποιώ. Μετά όμως από 5 λεπτά είμαι στεναχωρημένος και θα πάω να ζητήσω συγγνώμη», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για τον χωρισμό των γονιών του, έκανε σαφές πως η συνθήκη αυτή, στάθηκε αφορμή για να διαμορφώσει τον δικό του χαρακτήρα: «Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν πολύ μικρός. Δεν είχα περάσει ωραία παιδικά χρόνια, αλλά είχα ένα DNA, έναν ψυχισμό που ενδεχομένως το κακό μπορούσε να το μεταλλάξει σε καλό, σαν αλχημιστής. Ένιωθα ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συνεχίσω να το ζω, ή να το κληροδοτήσω κάπου, στα παιδιά μου, ας πούμε. Ό,τι άσχημο και στενάχωρο πέρασα, ήθελα να μη συνεχιστεί. Λειτούργησε αντίθετα, αντίρροπα».

«Εκείνο που συνηθίζω να λέω πάντα, είναι ότι το καλό γεννάει καλό, και το κακό γεννάει κακό. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίσουμε να αυξάνουμε τα ποσοστά του καλού στον κόσμο, γιατί έτσι η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αγάπη θα δώσεις, αγάπη θα πάρεις. Καμιά φορά όμως, το κακό μπορεί να γεννήσει καλό και εκεί είναι η μεγάλη νίκη», ανέφερε αρχικά.

Συνέχισε μάλιστα, αναφερόμενος και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται μέχρι και σήμερα: «Δεν ήθελα να ζήσω μία τοξική ζωή, το έχω ζήσει αυτό. Δε μπορώ να ζήσω σε μια σχέση, σε μια φιλία, σε ένα επάγγελμα, που να είναι τοξική. Ξυπνάω στενοχωρημένος. Όλη μου η μέρα είναι στενοχωρημένη. Δε μπορώ επίσης να τσακωθώ. Μπορεί κάποια στιγμή σαν άνθρωπος να εκνευριστώ και να φωνάξω. Φωνάζω, δεν κακοποιώ, δε μπορώ να φερθώ κακοποιητικά και επιθετικά σε κάποιον, με βία εννοώ. Θα φωνάξω όμως για να εκτονωθώ αν σκάσω, γιατί κρατιέμαι πάρα πολύ καιρό, εβδομάδες, μήνες, χρόνια… Όμως, από εκεί και πέρα, μετά από πέντε λεπτά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Ενοχικός. Μπορώ να σπεύσω να ζητήσω συγγνώμη για να μην υπάρχει αυτή η τοξική ατμόσφαιρα».

Μεταξύ άλλων ωστόσο, ο Γρηγόρης Βαλτινός, αναφέρθηκε και στην τέχνη του, η οποία διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα του μεγαλώνοντας: «Το θέατρο λειτούργησε για μένα ψυχοθεραπευτικά. Μέσα από το θέατρο, μορφώθηκα, μεταμορφώθηκα, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου τύχει στην ζωή μου. Πολλές φορές λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνω για μένα, εάν ωφελεί κάποιον άλλο, γίνεται εν αγνοία μου. ρίσκαρα στο θέατρο γιατί ήμουν φιλόδοξος. Δεν ήθελα να σταθώ στην επιφάνεια, στην πρώτη εικόνα».

