Μια ειλικρινή και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Άγγελος Πυριόχος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε ο Άγγελος Πυριόχος, το απόγευμα της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, όπου παραχώρησε μια αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο ίδιος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά του χρόνια, την εργασία από πολύ νεαρή ηλικία, την σύντομη «γνωριμία» του με την Μαρία Κάλλας και τον Ωνάση, ενώ αποκάλυψε και άγνωστα στοιχεία για την συνεργασία και τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο Άγγελος Πυριόχος στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο Άγγελος Πυρίοχος, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια, ανέφερε πως είναι μεγαλωμένος στο νησί της Ζακύνθου, ωστόσο έφυγε σε ηλικία μόλις 14 ετών, καθώς το μέρος τον «περιόριζε» και συμπλήρωσε, πως κατά τη διάρκεια που δούλευε, είχε τύχει να σερβίρει τη Μαρία Κάλλας και τον Ωνάση: «Έφυγα από 14 χρονών, ήμουν «καλό παιδί». Έμενα με έναν θείο μου και πήγαινα νυχτερινό. Είχε πολλά απαγορευτικά η Ζάκυνθος και μου σπάγανε τα νεύρα. Δούλευα συνέχεια, φτωχή οικογένεια, καλοκαίρι δεν είχα ζήσει. Δούλευα από 6 ετών, έχω σερβίρει τον Ωνάση και την Κάλλας και μου ‘λεγε ο πατέρας μου «θα σου δώσουν φιλοδώρημα τεράστιο», ήρθαν πήραν δύο γκαζόζες, τους είχαν σπάσει τα νεύρα οι Ζακυνθινοί γιατί είχαν πάει όλοι εκεί για να του δούνε και λέγανε για την Κάλλας «πω άσχημη γυναίκα» και το έλεγαν δυνατά και το άκουσε. Πέντε δραχμές έκαναν οι δυο γκαζόζες. Άφησε πέντε δραχμές και έφυγε. Και καλά έκανε», σημείωσε χαρακτηριστικά!

Αναφερόμενος λοιπόν στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο δημοσιογράφος, μίλησε για τις μνήμες του από εκείνη, καθώς μάλιστα η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία της να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ: «Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «πάρε τον Πάνο (Χατζηκουτσέλη) κι ελάτε σπίτι». Μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Ο Πάνος δεν μπορούσε. Κάναμε πλάνα».

Συνέχισε μάλιστα, λέγοντας πως ένα μέρος του εγχειρήματος, είχε ήδη πάρει μορφή, ωστόσο το έργο δεν έφτασε ποτέ στην ολοκλήρωση καθώς η Αλίκη Βουγιουκλάκη αρρώστησε: «Είχα βρει τον τίτλο «Άλλος με τη βάρκα μου», είχε τρελαθεί. Δεν το ολοκληρώσαμε, είχαμε γράψει όμως ολόκληρη τη σκαλέτα, ποια τραγούδια, πώς θα είναι, αλλά μετά αρρώστησε. Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί δεν τα έμαθε και κανείς. Το κόνσεπτ ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης».

Παράλληλα, φέρνοντας στο μυαλό του την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρ’ ότι έδειχνε μια σταθερότητα, είχε φοβερό χιούμορ. Έβλεπε ότι μεγαλώνει και έπρεπε να παρουσιάζει στον κόσμο την ίδια εικόνα. Έλεγε, τώρα οι συμμαθήτριες θα δεχτούνε να παίξω την «Επιστροφή της Γηραίας κυρίας»;».

