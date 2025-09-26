Η απόλυτη Μιλένα στο GNTM!

Δυναμικά, με χάρη και αυτοπεποίθηση περπάτησε η Μιλένα στην πασαρέλα του GNTM, καθώς εκτός από φοιτήτρια, είναι και μοντέλο με μακρά πορεία στο χώρο της μόδας, καθώς «κόλλησε το μικρόβιο» από τη μητέρα της που δραστηριοποιήθηκα στο χώρο!

«Λατρεύω τη μύτη σου…», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όση ώρα η υποψήφια πόζαρε μπροστά στους κριτές

GNTM 6: Άναψε φωτιά η Μιλένα

Λίγο μετά από τις πρώτες πόζες οι κριτές, ζήτησαν από την Μιλένα να φορέσει το μαγιό της με το οποίο κατέπληξε την Ζενεβιέβ η οποία πάτησε το «Ναι», πριν τελειώσει την πασαρέλα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ωστόσο, εξέφρασε τις ανησυχίες της ως προς τις δυνατότητες της Μιλένας, ενώ μεταξύ άλλων σηκώθηκε για να σταθεί δίπλα της και να σιγουρευτεί για το ύψος της!

Παρ’ όλα αυτά, η υποψήφια, κατάφερε να της αλλάξει τη γνώμη και να κερδίσει ακόμη ένα «ναι», το οποίο της «κλείδωσε» και την είσοδό της στο παιχνίδι! Η μύτη της λοιπόν, για την οποία, αισθανόταν άσχημα μικρότερη για αυτήν, της έδωσε το πράσινο φως για να περάσει!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άξιζε η αναμονή και το άγχος λοιπόν αφού η Μιλένα, πέρασε με την αξία της στην επόμενη φάση του απόλυτου fashion project!

{https://www.youtube.com/watch?v=Y9iRB2ewFaw}