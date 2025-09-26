Ο Κρις από την Άρτα, έμεινε στην Ολλανδία και έφτασε στο GNTM 6

Ο πολυταξιδεμένος Κρις, με τις μπούκλες που τον κάνουν να θυμίζει «αγγελάκι του έρωτα», πέρασε την πόρτα του GNTM, γεμάτος, όνειρα, θέληση και όρεξη να πετύχει τα όσα έχει σκεφτεί μέχρι τώρα στη ζωή του!

Δεν έπεισε κατευθείαν τους κριτές, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει τρία από τα πέντε «ναι» των κριτών, δίνοντάς του την ευκαιρία, να βρεθεί στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

GNTM 6: Στην επόμενη φάση πέρασε ο Κρις

Είναι αλήθεια, πως απέσπασε αρκετά αρνητικά σχόλια από τους κριτές, με τον Άγγελο Μπράτη αρχικά, να δηλώνει ενθουσιασμένος, ωστόσο σε δεύτερο χρόνο σαν να… απογοητεύτηκε μαζί του, αφού δεν ανταπεξήλθε επιτυχώς στο αίτημά του να ποζάρει.

Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός Κρις με τη θέλησή του και τα ξανθά του μπουκλάκια, πήρε τόσα «ναι»- όσα χρειαζόταν για να περάσει στα bootcam του GNTM 6.

Μάλιστα, η ιστορία του και η απώλεια της μητέρας του, συγκίνησε τους κριτές, οι οποίοι ωστόσο δεν έλαβαν την απόφασή του βάση αυτού, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την εμφάνισή του και τη θέληση που έδειξε για να μπει στο διαγωνισμό μόδας.

Δίχασε τους κριτές η κορμοστασιά του, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς, σχολίασε και το ύψος του, καθώς όπως ανέφερε, του φάνηκε πιο… κοντός.

