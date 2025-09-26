GNTM- Δυναμικά ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο και... δικαιολογημένα

Την είσοδό του στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, έκανε ο… Νάρκισσος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, ταλέντο και αγάπη για τη μόδα, καθώς ακόμη και αυτό που φορούσε για την audition του, ήταν δικό του δημιούργημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νάρκισσος, σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, περπάτησε με περίσσια αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κοιτώντας τους κριτές στα μάτια, γνωρίζοντας από την αρχή πως έχει περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

GNTM 6: Όλα τα φώτα πάνω στο Νάρκισσο

Ο Νάρκισσος, πόζαρε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά μπροστά στους κριτές, ενώ χωρίς περιττές συζητήσεις και ερωτήσεις, πέρασε στην επόμενη φάση του παιχνιδιού!

Το όνομά του, σαφέστατα και εξέπληξε την κριτική επιτροπή, ωστόσο ακόμη περισσότερο, τους τράβηξε την προσοχή ο ίδιος, το κορμί του, τα χαρακτηριστικά του και ιδιαίτερα τα… αυτιά του!

Μάλιστα, σε ένα σημείο, ο Λάκης Γαβαλάς, ακούστηκε να σχολιάζει: «Έχουμε φαβορί…» για το GNTM 6

Ο Νάρκισσος ωστόσο, πριν βρεθεί μπροστά από τους κριτές, σχολίασε: «Αυτός ο διαγωνισμός, ίσως να είναι και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω πριν φύγω από την χώρα…» και φαίνεται πως μέχρι στιγμής το κατάφερε.

Οι φωτογραφίες του, ήταν αξεπέραστα γοητευτικές, ενώ τα πέντε «ναι», έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα από τους κριτές!

