Όλα για όλα στο «23» τα πόνταρε ο Μάξιμος στο αποψινό Deal και έφυγε με κέρδη που δεν είχε φανταστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, ο σημερινός παίχτης του τυχερού παιχνιδιού του Alpha, με το Γιώργο Θαναηλάκη, δοκίμασε αρκετές φορές την τύχη του, ενώ ρίσκαρε, χωρίς να ξέρει τι έχει μέσα το δικό του κουτί.

Λίγο πριν τους εκπλήξει όλους ωστόσο, άνοιξε το «21» και έδιωξε «εν ριπή οφθαλμού» τις 70.000 ευρώ, κάνοντάς τον να λυγίσει.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο Μάξιμος εμπιστεύτηκε το ένστικτο του και ενώ όλα έδειχναν πως είχαν τελειώσει, έκανε την ανατροπή και έφυγε από το πλατό πλουσιότερος κατά 8.000 ευρώ.

Το άγχος κορυφώθηκε όταν στον πίνακα είχαν μείνει μικρά ποσά, από το 0,01 λεπτό- μέχρι τις 4.000 ευρώ, ένα ποσό που του είχε προσφέρει λίγο νωρίτερα και ο τραπεζίτης.

Έτσι, τους εξέπληξε όλους παίρνοντας την απόφαση να συνεχίσει και να διαλέξει ένα από τα κουτιά στο διάφανο ράφι, εκεί όπου κρίνονται όλα.

Διάλεξε το «23», που είναι η ημερομηνία γέννησής του και ενώ ήθελε ο ίδιος να ανοίξει το κουτί για να δει τι του επιφυλάσσει η μοίρα, ο Γιώργος Θαναηλάκης, τον έκανε να περιμένει. Άνοιξε εκείνος τα κουτιά, βγάζοντας σταδιακά τα «κακά σενάρια», εκτός παιχνιδιού.

Το «23 Α» του προσέθετε στο ποσό των 4.000 ευρώ, 1.500 ακόμη. Το «23 Β», θα του έδινε το ποσό που είχε κερδίσει μέχρι τώρα, ενώ στη συνέχεια με το «23 Γ», βγήκε εκτός την μείωση του ποσό στα μισά.

Έτσι, χωρίς να έχουν αποκλείσει το σενάριο του να φύγει ο Μάξιμος με μηδενικό ποσό από το παιχνίδι, ο Γιώργος Θαναηλάκης, άνοιξε το «23 Δ» που είχε επειλέξει ο παίχτης και αντίκρισαν το «2Χ».

Χαρούμενος και απαλλαγμένος από άγχος, ο Μάξιμος, έκλεισε το Deal στα 8.000 ευρώ!

