Η συγκίνηση και το παιχνίδι της μητρικής αγάπης στην απόλυτη πρεμιέρα της σειράς: «Να με λες μαμά»!

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η συγκλονιστική πρεμιέρα της νέας σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», εκεί όπου η τρυφερότητα και η μητρική αγάπη έγιναν ένα.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, «έσπασε» το κοντέρ της τηλεθέασης, ενώ ο σταθμός μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Και χθες, στη συγκλονιστική πρεμιέρα του «Να με λες μαμά» στον Alpha, η συγκίνηση, τα συναισθήματα, η τρυφερότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις έγιναν τηλεοπτική εμπειρία.

Το «Να με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, με διπλό επεισόδιο, απογειώθηκε σε νούμερα και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς!

1.972.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για 1 λεπτό, ταξιδεύοντας μέσα από μια δυνατή ιστορία που μιλά για δεσμούς πιο ισχυρούς από το αίμα. Μια ιστορία που φώτισε την prime time και απέδειξε ότι η δύναμη της ψυχής μπορεί να γράψει τις πιο όμορφες σελίδες.

Από τα πρώτα λεπτά, το κοινό έμεινε καθηλωμένο και απογείωσε τη σειρά στην κορυφή. Με 22,7% στο σύνολο κοινού, 19% στο δυναμικό κοινό 18-54 και εντυπωσιακή πρωτιά σε επιμέρους γυναικείο κοινό (Γ15-24) με 32,8%, το «Να με λες μαμά» αναδείχθηκε στο τηλεοπτικό γεγονός της ημέρας!

Έχοντας ως κεντρικό άξονα το ιδιαίτερα καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ παράλληλα εστιάζει στο συγκινητικό ζήτημα των σχέσεων μητέρας και κόρης. Όμως, παρά το βάρος της θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη». Μια ιστορία που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, έστειλε το μήνυμα της μητρότητας και θριάμβευσε τηλεοπτικά, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της καρδιάς κερδίζει και στην οθόνη.

Η σειρά είναι αφιερωμένη στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη, για τη σημαντική συμβολή της έρευνα. Η αφιέρωση αυτή συγκίνησε βαθιά το κοινό, δίνοντας μια επιπλέον διάσταση αλήθειας και ευαισθησίας στη συγκλονιστική πρεμιέρα.

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!»