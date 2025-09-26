Exathlon- με μια αναπάντεχη αποχώρηση ξεκίνησε το χθεσινό επεισόδιο του αθλητικού ριάλιτι.

Το χθεσινό επεισόδιο του Exathlon, ξεκίνησε με μια αναπάντεχη αποχώρηση, αυτή του Γιωρίκα Πιλίδη, ο οποίος, έφυγε οικιοθελώς από το παιχνίδι λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, όπως ανέφερε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος, εχθές, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ένα τηλεφώνημα από την Ελλάδα, τον έκανε να μαζέψει τα πράγματά του και να πάρει το εισιτήριο της επιστροφής.

Όσα δήλωσε στην κάμερα του Exathlon

Αναλυτικότερα, μπροστά στην κάμερα του αθλητικού ριάλιτι, ο Γιωρίκας, δήλωσε μεταξύ άλλων: ««Δυστυχώς, η πορεία μου στο Exathlon τελειώνει κάπου εδώ.

Σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένειά μου, συνέβη κάτι πολύ άσχημο για εμένα και για εκείνους, οπότε σήμερα είναι η τελευταία μέρα που βρίσκομαι εδώ και πρέπει να αποχωρήσω. Έχω έρθει πολύ κοντά με όλα τα παιδιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και για αυτούς και για έμενα, αλλά η ζωή μας είναι εκεί έξω, οπότε θα συνεχίσουμε όλη αυτή την πολύ όμορφη πορεία εκεί έξω».

Σε δεύτερο χρόνο, λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του, προχώρησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ουσιαστικά, αναδημοσίευσε, την ανάρτηση του Γιώργου Καράβα, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με θερμά λόγια.

«Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε για όλα. Ήσουν εκεί σε κάθε δύσκολή μας στιγμή», πρόσθεσε στην δημοσίευση του παρουσιαστή.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καράβας, σημείωσε στη δημοσίευσή του: «Γιωρίκα, μπορεί να μην πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω αλλά θέλω να ξέρεις πως η δύναμη, η αυθεντικότητα και το χαμόγελό του άφησαν το δικό τους σημάδι στο Exathlon. Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνεις, με υγεία και πολλές χαρές»

Δείτε τη δημοσίευσή του: