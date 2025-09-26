GNTM 6- Φώτα, κάμερα, ήχος… πάμε!

Ξεχωριστή αισθάνθηκε η Ξένια με το που μπήκε στην πασαρέλα του GNTM, σήμερα, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Η καριέρα της δεν έχει μεγάλη ιστορία, αλλά είναι μέσα στον αθλητισμό από μικρή ηλικία, ενώ με το που την είδαν οι κριτές, ενθουσιάστηκαν και την έβαλαν να ποζάρει σε ρυθμούς… cheerleading.

«Δημιουργείς χαμόγελα…» σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ σε δεύτερο χρόνο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζήτησε να τη δει και με μαγιό.

GNTM 6: «Στα κόκκινα» η Ξένια

Φυσικά και έκλεψε τις εντυπώσεις των κριτών, ενώ όση ώρα η Ξένια απουσίαζε για να φορέσει το μαγιό της, οι καταξιωμένοι του χώρου, σχολίασαν τις δυνατότητες που έβλεπαν στο πρόσωπό της αλλά και στο κορμί της.

Παρ’ όλα αυτά, ο Άγγελος Μπράτης, δεν άργησε να σχολιάσει το «βαρύ περπάτημα» στην πασαρέλα, ενώ την ενημέρωσε πως θα πρέπει να σφίξει το κορμί της αν θέλει να γίνει μοντέλο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αποκάλυψε πως δεν την έχει πείσει στο 100%, ωστόσο της έδωσε και εκείνη το πολυπόθητο «ναι», κάνοντας έτσι το απόλυτο 5/5.

Η Ξένια λοιπόν, που έφτασε στην πασαρέλα, παρέα με το γούρι της και τη μαμά της, κατάφερε να περάσει στην επόμη φάση συγκεντρώνοντας, το ιδανικό αποτέλεσμα με τα πράσινα χεράκια να εμφανίζονται ένα- ένα!

{https://www.youtube.com/watch?v=XgrE3Z0RtYU}