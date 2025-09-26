Πώς ο Παπανδρέου έφτασε στο GNTM;

Και όμως είναι δυνατό! Ο Ανδρέας Παπανδρέου «μπήκε» στο παιχνίδι αφού η Ελιάννα Παπανδρέου, πέρασε την πόρτα του GNTM, κάνοντας αισθητή της παρουσία της, τόσο με την εμφάνισή της, όσο και με το επώνυμό της.

Το επώνυμό της λοιπόν, στάθηκε αφορμή για να γνωριστούν καλύτερα οι κριτές με το νεαρό υποψήφιο μοντέλο, ενώ σε αυτό το σημείο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πρόσθεσε και το δικό της σχόλιο, λέγοντας πως έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η Ελιάννα παραδέχτηκε πως ο πατέρας της λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου, με την Ζενεβιέβ να σηκώνεται και να λέει: «Είναι καρμικό ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ψηφοφορία, περνάς».

Ακόμη μια σύμπτωση έφερε την Ελιάννα και την Ηλιάνα ακόμη πιο κοντά, καθώς η μαμά της πρώτης, έχει το ίδιο επώνυμο με την Ηλιάνα.

Τι κατάφερε να κάνει η Ελιάννα Παπανδρέου στο GNTM;

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί, πως η διαγωνιζόμενη κατάφερε να στρέψη την προσοχή στο πρόσωπό της, καθώς αφού τα αστεία τελείωσαν, ήρθε η ώρα να μιλήσουν για το μόντελινγκ.

Πέντε στα πέντε ήρθαν τα αρνητικά σχόλια για το ντύσιμο της νεαράς Παπανδρέου, η οποία κλίθηκε άμεσα να «παίξει ντουλάπα» με την Γεωργία απ' έξω και να επιστρέψει με ένα μάξι, εντυπωσιακό, βραδινό φόρεμα, γεμάτο λάμψη!

Όχι μόνο λοιπόν, έστρεψαν όλοι τα βλέμματά τους προς το μέρος της, αλλά οι κριτές τις παραχώρησαν μια θέση στις καρέκλες τους και συγκεκριμένα η Ζνεβιέβ Μαζαρί. Η ίδια ωστόσο με αυτοπεποίθηση, δήλωσε στην κάμερα, πως σκοπός της είναι μελλοντικά να κάτσει στην καρέκλα της Ηλιάνας.

Αμέσως μετά το παιχνίδι ξεκίνησε, όταν οι κριτές, έβαλε την Ελιάννα να ποζάρει, ενώ παραδέχτηκε κιόλας πως δεν έχει επαφή με τη μόδα και το μόντελιγκ αλλά αγαπάει τα ρούχα και θέλει να τα αισθάνεται πάνω της.

Στην πορεία, μετά από μια συζήτηση αναφορικά με τα κιλά και το σώμα της Ελιάννας, οι κριτές ζήτησαν να τη δουν με μαγιό, με το οποίο τους κατέπληξε!

Προβληματισμένη δήλωσε η Ζεβ, πριν δώσει το πρώτο «Ναι» για να ακολουθήσει αυτό της Ηλιάνας, του Λάκη, του Μπράτη και του Εντ!

Πρασίνισε ο τόπος: «Ο ήλιος του Παπανδρέου ανατέλλει…» σχολίασε ο Έντυ. Καρφί στο GNTM 6 η Ελιάννα!

{https://www.youtube.com/watch?v=qf-z8o--Ipo}