Ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλάει στην εκπομπή «Στούντιο 4» για την Αλίκη Βουγιουκλάκη!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε ο σπουδαίος βιογράφος και ηθοποιός Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την «κόντρα» με την Τζένη Καρέζη.

Αναλυτικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο βιογράφος, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ενώ ανέφερε πως η ίδια «έφυγε» από τη ζωή, κρατώντας μια πικρία.

Όσα αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μιλώντας για το «παράπονο» της Αλίκης, ανέφερε: «Έφυγε με μία πίκρα η Αλίκη. Ότι δεν την αποδέχονταν οι τόσο ποιοτικοί του θεάτρου ενώ αυτά που έκανε ήταν άκρως ποιοτικά και καλλιτεχνικά. Οι μουσικές παραστάσεις που έκανε ήταν άκρως ποιοτικές».

Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως όλη η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προς το πρόσωπο της εθνικής σταρ, αναμένεται να τοποθετηθεί τα επόμενα χρόνια μέσα σε ένα μουσείο.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γνώριζε το ταλέντο της, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπήρχε μίσος ανάμεσα σε Βουγιουκλάκη και Τζένη Καρέζη: «Δεν υπήρχε μίσος και αντιπάθεια και αντιπαλότητα. Αυτό ήταν μια πολύ δημιουργική αντιπαράθεση», ανέφερε για το γεγονός πως η κάθε μια από τις σπουδαίες ηθοποιούς «μετρούσαν τα εισιτήρια του θεάτρου».

Κλείνοντας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ανέφερε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, είχε «χάσει» ακόμη ένα παιδί, γεγονός που ο κόσμος δεν το γνώριζε: «Στην ταινία «Αρχόντισσα» είχε ξαναμείνει έγκυος και το έχασε το παιδί. Είχε χάσει κι ένα άλλο παιδί στις «Διπλοπενιές», που δεν το ξέρετε, είχε χάσει δύο παιδιά. Δεν ξέρατε για το παιδί που έχασε στις «Διπλοπενιές». Τον κουβαλούσε αυτόν τον πόνο η Αλίκη γι' αυτό πήγαινε σε μοναστήρια, έκανε τάματα. Πίστευε πολύ η Αλίκη».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1zfxwccibl?integrationId=40599y14juihe6ly}