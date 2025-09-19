Με το «δεξί» η πρεμιέρα του GNTM 6. Ποια είναι η Σοφία;

Το GNTM 6, μόλις σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες με μια μεγάλη πρεμιέρα και πολλά χαμόγελα!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχθηκαν τα νέα υποψήφια μοντέλα, ενώ ήδη ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν «κλέψει» τις εντυπώσεις.

GNTM 6: Η Σοφία που τους τρέλανε όλους

Η 33χρονη Σοφία λοιπόν μάγεψε την παρουσία της, την αυτοπεποίθησή της και τον χαρακτήρα της όλους τους κριτές, ενώ απέσπασε θετικά σχόλια από όλους.

Παράλληλα, η ίδια, εκμηστηρεύτικε πως ένας από τους λόγους για τους οποίους απείχε για καιρό από το μόντελιγκ είναι ότι είναι μητέρα, γεγονός που ξάφνιασε την κριτική επιτροπή.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ρώτησε το υποψήφιο μοντέλο αν θα έκοβε πολύ κοντά τα μαλλιά της, ωστόσο η ίδια σάστισε αρχικά: «Θα το έκανα, αλλά δεν σου κρύβω πως από παιδί έχω αυτό το μαλλί οπότε θα με πονούσε, αλλά…».

Όταν η Κύπρια Σοφία ρωτήθηκε από τον Έντι Γαβριηλίδης τι περιμένει από το μόντελιγκ και αν θα μπορούσε να «αφήσει» την κόρη της, η ίδια απάντησε: «Το βλέπω σαςν εμπειρία ζωής. Να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Η κόρη μου με σπρώχνει να έρθω, η κόρη μου, μου έλεγε όχι. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ ζήτησε να τη δει με μαγιό, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήθελε, καθώς θεωρεί πως είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά δεν της κάνει για μοντέλο.

«Είσαι πολύ ωραία γυναίκα, θα το δεχτώ και εγώ, αν και δεν το ήθελα», αποκρίθηκε η Παπαγεωργίου.

Όταν ωστόσο την είδαν με μαγιό, όλοι οι κριτές ενθουσιάστηκαν με το κορμί της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λοιπον η οποία δεν ήθελε να η Σοφία να φορέσει μαγιό, της έδωσε αρνητική ψήφο καθώς θεωρεί ότι «έχει μείνει πίσω 10 χρόνια» στον χώρο του μόντελινγκ. Από την άλλη πλευρά, ο σχεδιαστής, Άγγελος Μπράτης εντυπωσιάστηκε από το κορμί της, και τις χάρισε την θετική του ψήφο.

Η Ζενεβιέβ, αφού σχολίασε και τόνισε ότι μία μητέρα μπορεί να είναι και κορμάρα και να κάνει ό,τι θέλει, ψήφισε θετικά. Στην πορεία, ο Έντι Γαβριηλίδης υπογράμμισε ότι στο πρόσωπο της διαγωνιζόμενης δεν αναγνωρίζει μοντέλο, επομένως και τις έδωσε την δεύτερη αρνητική ψήφο. Την λύση ωστόσο την έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος της έδωσε και το πράσινο φως για να περάσει στη φάση των Bootcamp.

