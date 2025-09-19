GNTM- ένα project γεμάτο μόδα. Μόλις ξεκίνησε!

Το βράδυ της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, το GNTM άναψε ξανά τα φώτα του και υποδέχθηκε τα υποψήφια μοντέλα σε ένα ανανεωμένο και πιο δυναμικό από ποτέ project μόδας!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχθηκαν τους νέους διαγωνιζόμενους που έφτασαν στο GNTM, γεμάτοι όνειρα και ελπίδες για να κατακτήσουν τους στόχους τους.

GNTM- Η λαμπερή πρεμιέρα

Αρχικά λοιπόν, οι δύο γυναίκες, συνάντησαν τα νέα υποψήφια μοντέλα, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τους καλωσόρισε ενθουσιασμένη:

«Καλησπέρα, τι ομορφιές! Είστε όλοι υπέροχοι, έχουμε συγκλονιστεί φέτος, είναι το καλύτερο casting ever. Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν ψάχνουμε μόνο ένα όμορφο πρόσωπο, θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα. Τα έχετε;».

Από την άλλη πλευρά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, πήρε το λόγω και απευθυνόμενοι στους συμμετέχοντες, ενημέρωσε για τη «νέα τάξη πραγμάτων» δίνοντας ωστόσο ένα μεγάλο κίνητρο σε όλους μαζί και στον κάθε έναν ξεχωριστά: «Έχουμε ανακατέψει την τράπουλα φέτος, έχουμε δημιουργήσει ένα απ’ τα πιο μεγάλα πλατό και το έχουμε κάνει για ένα λόγο. Θέλουμε να μπαίνετε μέσα και να νιώθετε κατευθείαν ότι μπήκατε στο επάγγελμα του μοντέλου. Χρησιμοποιήστε τα πάντα, γιατί όταν φτάσετε μπροστά στους κριτές θέλουμε να έχετε προετοιμαστεί, να έχετε όλοι αυτοπεποίθηση. Δεν μπαίνει κανένας ηττημένος, μπαίνετε όλοι νικητές».

Με τη σειρά της λοιπόν, η Ηλιάνα, εξήγησε τη διαδικασία στα μοντέλα: «Ο διπλανός χώρος είναι ένα κανονικό showroom με πολλά ρούχα και αξεσουάρ και εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε, αρκεί να σας το ζητήσουν οι κριτές. Και έχω να σας πω ότι σας περιμένει μία έκπληξη. Οι δικοί σας άνθρωποι, οι φίλοι και συγγενείς σας, που είναι μαζί σας, θα μπορούν να παρακολουθήσουν live τη διαδικασία».

Οι δύο γυναίκες λοιπόν, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα υποψήφια μοντέλα, ανακηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του διαγωνισμού!

