Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφουν με διπλό επεισόδιο!

Η πρώτη σεζόν από τις «Σέρρες» που αγαπήθηκε από το κοινό και χάρισε απεριόριστες στιγμές γέλιου και επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο, με έντονες συγκινήσεις, γέλια και πολλή αγάπη!

Μας έλειψαν, αλλά τώρα είναι εδώ!

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφουν για να γράψουν τον 2 ο κύκλο τους με… δόξα και τιμή! Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Save the date: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο.

Spoiler alert: θα κολλήσεις με τις ατάκες και τους ήρωες!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.

«Σέρρες» - Τι θα δούμε στα 2 πρώτα επεισόδια της σεζόν;

Επεισόδιο 1

Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια απρόσμενη επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα φέρνουν τα πάνω κάτω!

Παράλληλα, η Νάνσυ καταρρέει ψυχολογικά και… καίει το αμάξι του Μιχάλη, ενώ ο Λευτέρης με την ανάμνηση πάντα της Ευτυχίας, βάζει έναν στόχο με τον γιο του και τη Χρύσα: πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι να έχουν ερωτευθεί ξανά. Ένα επεισόδιο για τη δύναμη της αγάπης, την τρυφερότητα της μνήμης και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Επεισόδιο 2

Η Χρύσα, πιστή στην αποτυχία της στον έρωτα, κάνει ριφιφί σε είκοσι φούρνους χωρίς κανένα ρομαντικό αποτέλεσμα παρά μόνο ψίχουλα. Ο λόγος; Ο Λευτέρης γνώρισε τον μεγάλο του έρωτα, την Ευτυχία, σε έναν φούρνο. Και όσο ο Οδυσσέας ονειρεύεται το «απρόσμενο», η Χρύσα το φοβάται και η θεία Σταματίνα, ευτυχώς, δεν εμφανίζεται… ακόμα. Εμφανίζεται όμως, ο Άγγελος που θα ταράξει την κατά τ’ άλλα ήρεμη ζωή του Οδυσσέα. Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως ο έρωτας περνά απ’ το στομάχι, αλλά μερικές φορές... κολλάει στον οισοφάγο.

«Σέρρες» 2 ος Κύκλος: Πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, και κάθε Τρίτη με διπλό επεισόδιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=DndzcjHtZvM}