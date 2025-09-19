Porto Leone- Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», η νέα σειρά του Alpha, μεταφέρει τους τηλεθεατές στον Πειραιά του 1964, εκεί όπου «δύο κόσμοι» συγκρούονται!

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Ο τηλεοπτικός σταθμός μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Η σειρά μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha!

Σκοτεινά μυστικά, ανείπωτα πάθη, δυνατές ιστορίες.

Στον έναν κόσμο, αυτόν της Τρούμπας, κυριαρχεί ελευθεριότητα, η σαγήνη, η έλλειψη ηθικών φραγμών, η ροπή προς έκλυτο βίο, οι ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Στον άλλο, στην αστική τάξη, οι κανόνες ηθικής, ο συντηρητισμός, η καταπίεση, ο εξαναγκασμός. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60, η σειρά ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν και προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και την Ιστορία, με όχημα δυνατές ιστορίες που κρύβουν σκοτεινά μυστικά και πάθη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το καμπαρέ «Porto Leone» θα το δούμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια στη νέα μεγάλη δραματική σειρά, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που έχει ήδη τεράστια αναμονή κοινού».

Porto Leone: Όσα θα δούμε στα 2 πρώτα επεισόδια της σειράς

Το εντυπωσιακό σκηνικό, όπου αναπαριστά αριστοτεχνικά και με μοναδική ακρίβεια την περιοχή της Τρούμπας - τα στενά δρομάκια με τα σινεμά πορνό, τα ξενοδοχεία μιας νύκτας, τα λαϊκά πάλκα, τα καμπαρέ με τις νέον επιγραφές, τα περίπτερα και τα αυτοκίνητα εποχής- μας «μεταφέρει» στην καρδιά της μυθικής περιοχής των 60’s και στη λάμψη της. Εικόνες μιας ολόκληρης εποχής ζωντανεύουν με κάθε λεπτομέρεια, σε στο μοναδικό αυτό καμπαρέ που αναβιώνει την ατμόσφαιρα της διάσημης αυτής γειτονιάς, η οποία έχει αποτελέσει έμπνευση για πολύ αγαπημένες ταινίες και τραγούδια.

Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Ένα ταξίδι στον Πειραιά των 60’, μια σειρά με ρίζες στην Ιστορία και καρδιά στους ανθρώπους.

Επεισόδιο 01

Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά. Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναµονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα.

Ο Γρηγόρης τον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνοµά του.

Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική. Την ίδια στιγμή, ο Βούλγαρης έχει κανονίσει να δώσει το νόθο παιδί της κόρης του, στην Ξένη, αδελφή της γυναίκας του Γαλήνης. Παράλληλα, δύο από τα «κορίτσια» του καμπαρέ Porto Leone, ιδιοκτησίας του Ηλία Καπετανάκου, βρίσκονται σε διαμάχη για την καρδιά του Στράτου, µε αποτέλεσμα η µία να ρίξει βιτριόλι στην άλλη. Το βράδυ της Ανάστασης η Λένα γεννάει πρόωρα, ενώ µία ακόμα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Στράτο, έχει τραγική κατάληξη.

Επεισόδιο 02

Η Αλεξάνδρα ακολουθεί έντροµη τον γιο της στο νοσοκοµείο, ενώ ο Γιάμαρης δίνει τον λόγο του στον Καπετανάκο, ότι θα βρει τον υπαίτιο µέχρι την επόμενη µέρα. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαφυλάξει τη Λένα από το να δεθεί µε το νεογέννητο βρέφος αφού είναι δρομολογημένο να φύγει στη Σύρο. Τα νέα του Στράτου φτάνουν και στην Άντζελα, γκρεμίζοντας την κόσμο της.

Η Αλεξάνδρα φεύγει από το νοσοκομείο σαν χαμένη, ενώ η Γαλήνη παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του Γρηγόρη που την παραξενεύουν. Την ίδια ώρα ο Γιάμαρης ψάχνει τον Γρηγόρη, προκειμένου να του κάνει κάποιες ερωτήσεις.

Περίληψη

Δραματική σειρά εποχής, που εξελίσσεται στην Τρούμπα από το 1964 έως το 1965.

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση, Αντώνης Καρυστινός) και του Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης), ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός), πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης), ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια