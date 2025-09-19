Η Ελένη Τσολάκη, πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της… ξανά συστήνεται!

Με φρέσκο αέρα και νέες συνεργασίες, επιστρέφει η Ελένη Τσολάκη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο ΑΝΤ1, ενώ ήδη μετράει αντίστροφα για την μεγάλη της πρεμιέρα.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια, αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, αναλαμβάνει δράση. Μπαίνει στο πλατό και είναι έτοιμη να δώσει μια νέα πνοή στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Πριν από όλα όμως, η ίδια ξανά συστήνεται!

10 πράγματα που δεν ξέρατε για την Ελένη Τσολάκη

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η Ελένη Τσολάκη θα έχει στο πλευρό της τον Πέτρο Κωστόπουλο, την Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Λευτέρη Κουμαντάκη και στο μαγειρικό κομμάτι της εκπομπής, αναλαμβάνει ο Χρήστος Μοίρας.

«Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η Ελένη Τσολάκη, ειλικρινής και αυθόρμητη όπως πάντα, μοιράζεται μαζί μας σε ένα βίντεο 10 πράγματα που πιθανώς δεν ξέρουμε για εκείνη».

1. Το Ιστορικό Αρχαιολογικό

2. Το Τάε Κβον Ντο

3. Ο ΠΑΟΚ

4. Η Σκανδάλη

5. Χωρίς Οπερατέρ

6. Η μουσική

7. Τα social media

8. Η οικογένεια

9. Οι ψυχαναγκασμοί

10. Η Τρούφα

Η ίδια τα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από ένα σύντομο βίντεο στο Instagram:

{https://www.instagram.com/reel/DOx_UBdjcqp/?igsh=N3RoMTd4YW1tZzBq}

«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Πρεμιέρα, αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.