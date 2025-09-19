Exathlon- Ποιες θα είναι οι επόμενες υποψήφιες προς αποχώρηση;

Σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό επεισόδιο Exathlon στο ΣΚΑΙ, η Μπλε ομάδα, κατάφερε να κερδίσει την παραμονή της στη βίλα, ενώ οι Πορτοκαλί, με τη νίκης τους στον Αγώνα Ασφαλείας, «κλείδωσα», πως οι υποψήφιες προς αποχώρηση θα προέρχονται και από τις δύο ομάδες.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, Μπλε και Πορτοκαλί, μπαίνουν στο στίβο μάχης για τον τρίτο αγώνα ασφαλείας. Πώς έχει επηρεαστεί η δυναμική της κάθε ομάδας;

Exathlon- Νέο επεισόδιο σήμερα, 19/09 στις 21:00

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, πλέον, παρατηρούνται ρωγμές στην Πορτοκαλί ομάδα, ενώ ο Τάκης Καραγκούνιας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο. Τι έχει συμβεί πραγματικά ανάμεσα σε εκείνον και τα κορίτσια της ομάδας;

Παράλληλα, εχθές η Μαίη Εμμανουηλίδου προχώρησε σε ορισμένες δηλώσεις που φαίνεται να επηρέασε τη σχέση της Μαίρης και της Βίκης, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Ισχύει ότι ο Άρης Σοϊλέδης, προσπαθεί να προστατεύσει τη Μαίη;

Ο αποψινός Αγώνας Ασφαλείας στον οποίο θα έρθουν αντιμέτωποι οι παίχτες των δύο ομάδων, θα είναι και αυτός που θα κρίνει από ποια ομάδα θα έρθει ο η τελευταία υποψήφια που θα πρέπει να δώσει μάχη για την παραμονή της στο παιχνίδι.

Τι συμβαίνει όταν το πάθος για τη νίκη, και οι πληθωρικοί χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με νέες εντάσεις και καβγάδες; Θα καταφέρουν οι δύο ομάδες να λειτουργήσουν ενωμένες προς όφελος όλων;

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε το τρέιλερ