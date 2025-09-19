«Είμαι στη δουλειά 40 χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που παραιτούμαι».

Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, όταν ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με οικονομικά ζητήματα, αλλά με την υπερκόπωση και το κλίμα πίσω από τις κάμερες. Όπως εξήγησε, θέλησε να είναι συνεπής απέναντι στο κανάλι και στον παρουσιαστή, αντιλαμβανόμενος νωρίς ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε.

Στην ανακοίνωση, ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι στη δουλειά 40 χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που παραιτούμαι. Μεγαλώνοντας, θεωρώ υπευθυνότητα να ενημερώνω έγκαιρα, όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ».

Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε συγκινημένος: «Κι εγώ σε εκτιμώ και στεναχωριέμαι», ενώ ο Ποσειδώνας πρόσθεσε: «Προσπάθησες να με μεταπείσεις, αλλά δεν τα κατάφερες. Ευχαριστώ το κανάλι για την κατανόηση».

Μετά την αποχώρησή του, ο παρουσιαστής σχολίασε: «Δεν το αντέχουν όλοι. Με πήρε προχθές τηλέφωνο και μου είπε: “κοιμάμαι 1.30 ώρα, δε μπορώ, θα κάνει κακό στην υγεία μου”».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής συνεργασίας στο Πρωινό, με σεβασμό και εκτίμηση αμφίπλευρα.