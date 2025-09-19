Ποιος παίχτης θα κάνει το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη;

Το αγαπημένο τυχερό παιχνίδι του Alpha, επιστρέφει με τον Γιώργο Θαναηλάκη! Ποιος από τους 22 συμμετέχοντες θα καταφέρει να κερδίσει τα 70.000 ευρώ και ποιος θα «κλείσει» το καλύτερο Deal;

Το Deal λοιπόν επιστρέφει, από αυτή τη Δευτέρα, καθημερινά στις 17:45, στους τηλεοπτικούς δέκτες του Alpha!

Deal- Με τον Γιώργο Θαναηλάκη

Ο τηλεοπτικός σταθμός, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει με νέα επεισόδια μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν. Ο Γιώργος Θαναηλάκης καθημερινά υποδέχεται παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα!

Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το Deal άχαστο παιχνίδι!

Οι 22 παίκτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη!

Καθημερινά, θα βρίσκεται και φέτος στο πλατό της εκπομπής η δικηγόρος Κάτια Αναγνωστοπούλου για να δίνει την τελική έγκριση πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Το «Deal» επιστρέφει, ανανεωμένο, γεμάτο εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό!

Deal, με τον Γιώργο Θαναηλάκη, από αυτή τη Δευτέρα και καθημερινά στις 17:45.

Άχαστο παιχνίδι!»

Το «Deal», με τον Γιώργο Θαναηλάκη, επιστρέφει αυτή τη Δευτέρα στις 17:45!

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=iCEQGxYDx_4}