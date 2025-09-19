Αλλάζει το σκηνικό στο Exathlon. Τι ανακοίνωσε ο Γιώργος Καράβας;

Είναι αλήθεια πως οι συμμετέχοντες στο αθλητικό ριάλιτι του Exathlon, είχαν δηλώσει από την αρχή του παιχνιδιού πως πρόκειται για ένα project, γεμάτο ανατροπές.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί, οι εντάσεις μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων είναι υπαρκτές, ωστόσο ήρθε η ώρα να τις αφήσουν στην άκρη και να γίνουν ένα, απέναντι σε μια νέα πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Τι ανακοίνωσε στους παίχτες του Exathlon ο Γιώργος Καράβας;

Από το επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε κατάφεραν να κερδίσουν την διαμονή τους στη βίλα, ενώ οι Πορτοκαλί «απάντησαν» με τη νίκης τους στον Αγώνα Ασφαλείας.

Παράλληλα, η κατάσταση στην πορτοκαλί ομάδα, ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τις γυναίκες, είναι τεταμένη, με τους καβγάδες «να δίνουν και να παίρνουν». Επιπλέον, η Μαίη Εμμανουηλίδου, άναψε φωτιές στη σχέση των δύο αδελφών, τη Μαίρη και τη Βίκυ.

Όλα αυτά όμως θα πρέπει να μείνουν στο παρελθόν καθώς απόψε, 19 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Καράβας, τους ανακοίνωσε τη νέα τους αποστολή, η οποία θα είναι να αγωνιστούν ως ομάδα, απέναντι στους παίχτες του Μεξικό.

Ο παρουσιαστής, είπε χαρακτηριστικά: «Παίκτες και από τις δύο ομάδες θα αγωνιστείτε κόντρα σε μία χώρα-θρύλο του Exathlon, το Μεξικό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δοθούν τις επόμενες μέρες. Από δύο ομάδες θα γίνετε μία, οποιαδήποτε αγωνιστική διαφορά θα πρέπει να κάνει στην άκρη, θα πρέπει να ενωθείτε γιατί αντιμετωπίζετε μία ομάδα με μεγάλη ιστορία, τρομερή δυναμική και πολλά χρόνια εμπειρίας στα συγκεκριμένα παρκούρ. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη».

Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε των ενθουσιασμό και τον δύο ομάδων, ενώ στην πορεία ο Γιώργος Καράβας, έδωσε το λόγο στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ο οποίος και στο παρελθόν έχει έρθει αντιμέτωπος με παίχτες άλλων χωρών.

Ο Μάριος δήλωσε λοιπόν μεταξύ άλλων: «Γνωρίζω ότι τα παιδιά από το Μεξικό- επειδή είναι ένας θρύλος το παιχνίδι εκεί, υπάρχουν οι ελιτ όπου είναι οκτώ άντρες και οκτώ γυναίκες, που είναι επαγγελματίες παίχτες του Exathlon. Από αυτό καταλαβαίνουμε τη δυναμική τις γνώσεις την εμπειρία τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή η δικιά μας. Ναι, έχω αγωνιστεί παλαιότερα με άλλους παίχτες. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Εμείς σίγουρα μπορεί να υστερούμε στις συγκεκιρμένες πίστες, έχουμε όμως το αθλητικό υπόβαθρο για να ανταγωνιστούμε αυτούς τους παίχτες. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευακιρία και να τους αντιμετωπίσουμε ανταγωνιστικά. Άρα και οι δύο ομάδες- αν και δεν έχουμε κόντρες- θα πάμε σαν ομάδα για να αγωνιστούμε για ότι καλύτερο μπορούμε να φέρουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwzodgzcs15?integrationId=40599y14juihe6ly}