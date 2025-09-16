Χωρίς να αποκρύψει την ενόχλησή του ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα του Happy Day!

Μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός στη ρεπόρτερ της εκπομπής Happy Day, το απόσπασμα της οποία προβλήθηκε σήμερα, το πρωί της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ίδιος, αναφέρθηκε στο Survivor , το The Voice και φυσικά το αθλητικό ριάλιτι του Exathlon που παρουσιάζει ο Γιώργος Καράβας.

Ο Γιώργος Λιανός στην κάμερα του Happy Day

Αρχικά λοιπόν, αναφέρθηκε στο νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ Exathlon, αποκαλύπτοντας πως το έχει παρακολουθήσει, ενώ μίλησε και για τα νούμερα της τηλεθέασης:

«Το παρακολούθησα το Exathlon, μια χαρά, εύχομαι τα καλύτερα μιας και δουλεύουν και πάρα πολλά παιδιά που έχω συνεργαστεί και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι θεωρείται αναμενόμενο στην ελληνική τηλεόραση πλέον εγώ πιστεύω στις καλές παραγωγές που έχουν μεγάλη δυσκολία και νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμούνται όλα αυτά», υπογράμμισε ο παρουσιαστής.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στο The Voice, στο οποίο παλιαότερα ΄χει δώσει το παρών στο κομμάτι της παρουσίασης: «Ξεκινάει και το The Voice, ό,τι καλύτερο εύχομαι και εκεί! Δεν θα μου λείψει γιατί το έχω κάνει αρκετές χρονιές και έχω περάσει πάρα πολύ καλά».

Τέλος, παρά το γεγονός πως ο παρουσιαστής, απάντησε σε όλες της ερωτήσεις της δημοσιογράφου, δεν έκρυψε την ενόχλησή του αναφορικά με μια. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Survivor, δήλωσε: «Πάρα πολύ με αγχώνει το μέλλον του Survivor αλλά ευτυχώς παίρνω ψυχοφάρμακα και είμαι μια χαρά. Εσείς, είστε καλά στην υγεία σας; Τι με ρωτάτε, αν με αγχώνει ο Γενάρης που έρχεται;»

Ενώ πρόσθεσε την προσωπική του θέση αναφορικά με τα νούμερα τηλεθέασης: «Εμείς δεν κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, κοιτάμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις ενός προγράμματος»

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα νούμερα υπογραμμίζοντας: «Γιατί, αν τα κοιτούσαν τα κανάλια αυτά, θα λειτουργούσαν και διαφορετικά. Ας πούμε, στο δικό σας κανάλι, θα λειτουργούσε διαφορετικά. Όπως και στο δικό σας κανάλι θα λειτουργούσε διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί αλλά υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στις ερωτήσεις και δεν μ’ αρέσει αυτό».