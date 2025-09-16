Όλο εντάσεις στο Exathlon. Τι γίνεται με τον Τάκη Καραγκούνια τελικά;

Με εντάσεις ξεκίνησε και σήμερα το Exathlon και ας μην έχουν μπει ακόμη οι αθλητές στο στίβο μάχης.

Όπως όλα δείχνουν, δείχνουν ο Τάκης Καραγκούνιας, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αφού μόλις εχθές η Σταυρούλα δήλωσε πως «Δεν τον βλέπει καν…», ενώ σήμερα η Στέλλα, έρχεται για να εκφράσει την προσωπική της άποψη. Τα κορίτσια και των δύο ομάδων ρίχνουν αλλεπάλληλες ριπές στον Τάκη Καραγκούνια.

Exathlon: Η άποψη της Στέλλας για τον Καραγκούνια

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως έχει ήδη φανεί από το σημερινό επεισόδιο, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι εντάσεις δεν παύουν να υπάρχουν, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Καραγκούνιας, «λόγω της συμπεριφοράς του», όπως σημειώνει και η Στέλλα.

Αναλυτικότερα λοιπόν, φάνηκε πως ο Καραγκούνιας μίλησε στην Στέλλα Ανδρεάδου, λέγοντάς της πως πρόκειται για μια δυνατή παίχτρια και πρέπει να σταματήσει να αγχώνεται.

Η ίδια ωστόσο μίλησε στην κάμερα του Exathlon, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε αρχικά: «Από τότε που η Σταυρούλα είπε στον Τάκη «εγώ σε ψηφίζω γιατί δεν αντέχω την έντασή σου και όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει στην ομάδας», την ίδια στιγμή ο Τάκης, ήρθε στη μπλε ομάδα και σε εμένα. Μας πλησίασε. Άρχισε να μου ζητάει συγγνώμη που μου φώναξε όταν έριχνα ρήψεις. «Δεν θα το ξανά κάνω» μου ‘λεγε, και όντως δεν το ξανά έκανε. Αλλά βλέπω ότι έχει αλλάξει μια στάση 180 μοιρών και αρχίζει και πλησιάζει του μπλε».

Τι προσπαθεί να κάνει ο Τάκης τελικά και πώς το «βλέπει» η Στέλλα;

Σε άλλο σημείο λοιπόν, η Στέλλα Ανδρεάδου, φαίνεται να μιλάει σε συμπαίκτη της, λέγοντας του: «Ο Τάκης, δεν βρήκε εύνοια από την πορτοκαλί ομάδα και έρχεται σε εμάς, τώρα τελευταία. Εμείς θα την πληρώσουμε».

Στις προσωπικές δηλώσεις τις μάλιστα, έσπευσε να σημειώσει: «Θα σταματήσει να έρχεται στους μπλε μόνο αν οι πορτοκαλί τον ξανά αγκαλιάσουν και είναι όπως ήταν. Να νιώθει ότι ανήκει σε ένα σύνολο. Το καταλαβαίνω, αλλά έχει και ένα μέρος ευθύνης ο ίδιος, με τη συμπεριφορά του».

Δείτε το βίντεο: