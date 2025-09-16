Τι αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής αναφορικά με την επαγγελματική του πορεία;

Ο Μάρκος Σεφερλής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, στην οποία και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA, όπου αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή του επιτυχία στο Δελφινάριο αλλά και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα έπειτα από την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΙ.

Όσα αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής

Αρχικά λοιπόν, ο Μάρκος Σεφερλής, αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του θείου του, μια απώλεια που τον στιγμάτισε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο αδερφός του πατέρα μου και δεύτερος πατέρας μου. Καμάρωνε πολύ για εμένα, με είχε σαν δικό του παιδί. Στο θέατρο όταν ερχόταν καμάρωσε. Έκλαιγε, δάκρυζε για εμένα. Μου έλεγε βλέπω τον κόσμο και συγκινούμαι. Τον αγαπούσα πολύ. Μου στεκόταν. Μου είχε σταθεί και με το Δελφινάριο που είχα ανάγκη. Και χρηματικά. Είμαι και εγώ υπερήφανος. Τον έλεγαν στο θέατρο όλοι θείο. Απαντούσε στα αρνητικά σχόλια».

Μεταξύ άλλων ωστόσο, ο ίδιος, απάντησε και στις ερωτήσεις της παρουσιάστριας και στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ:

«Έχουν αλλάξει τα πράγματα, είσαι η πρώτη που το λέω. Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον ΣΚΑΪ να κάνουμε ένα σόου μετά το παιχνίδι που κάναμε δυο χρόνια. Μετά από ώριμη σκέψη και την τεράστια επιτυχία του καλοκαιριού αλλά και αυτά που ακούω από τον κόσμο, έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει κωμωδία από εμένα, γέλιο. Επειδή τόσα χρόνια υπηρετώ την κωμωδία, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΙ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τους έστειλα ένα mail και τους ευχαρίστησα. Είσαι η πρώτη που το λέω. Μιλάγαμε για ένα σόου. Θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν είχε να κάνει με το κανάλι. Θέλω να κάνω κωμωδία. Κάναμε ένα ραντεβού μετά, θέλουν να είμαι στο κανάλι αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα».

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα θα ήθελε και έχει προγραμματίσει να κάνει μελλοντικά: «Συζητάω με άλλο κανάλι, κάνω κουβέντες. Θα δώσω όλες τις παραστάσεις κι οποιοδήποτε πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το ετοιμάσω για αυτό το κανάλι. Θέλω να κάνω κωμωδίες και να τη δώσω για προβολή. Θέλω να γυρίζω τις παραστάσεις μου και να τις δίνω για προβολή».