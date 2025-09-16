Στον καναπέ της εκπομπής «Το ‘χουμε», βρέθηκε η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.

Με αισιοδοξία αλλά και έντονη συγκίνηση μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου στον παρουσιαστή Κώστα Τσουρό.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, όπου και παραχώρησε μια συγκινητική συνέντευξη. Έτσι, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Διδασκάλου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή, αλλά και στα παιδιά της.

Η Κατερίνα Διδασκάλου στην καναπέ της εκπομπής «Το ‘χουμε»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στα παιδιά της και στη σχέση που έχει χτίσει μαζί τους, χωρίς μάλιστα να αποκρύψει το γεγονός, πως έλειπε συχνά από κοντά τους λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η ίδια, μίλησε για το γιο της, την επαγγελματική του πορεία αλλά και την στάση που εκείνος κρατούσε απέναντί της όταν έπρεπε να λείπει από το σπίτι: «Ο γιος μου δεν θέλει να φωτογραφίζεται, δεν του αρέσει. Για να καταλάβεις, είναι φωτογράφος και δεν έχει instagram. Τα παιδιά μου είναι ο μεγάλος μου πλούτος, η μεγάλη μου χαρά».

Όπως μάλιστα δήλωσε, η ίδια, αναγνωρίζει πως ήταν αισθητή η απουσία της στο παρελθόν: «Εξακολουθώ να δουλεύω πάρα πολύ. Έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου. Τώρα είναι η εποχή που φεύγω χωρίς τύψεις από το σπίτι, ενώ τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχω λείψει πάρα πολύ στα παιδιά μου, αυτή είναι μία αλήθεια. Μου το χρεώνω στον εαυτό μου. Φυσικά μου έχουν κάνει παράπονα τα παιδιά. Τα θυμάμαι όλα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο ωστόσο, εξέφρασε ορισμένα «παράπονα» των παιδιών της, αλλά και το αίσθημα που νιώθει πλέον: «Με τον γιο μου έχουμε μείνει οι δυο μας αρκετά γιατί είναι πιο μεγάλες οι αδερφές του. Ο γιος μου ήταν πάρα πολύ σκληρός για να πεθάνει. Μου έλεγε «Όχι, όχι, δεν με νοιάζει, να πας στη δουλειά σου, δεν έχω πρόβλημα κανένα». Καμιά φορά αυτό είναι χειρότερο, το να μην στο εκφράζει αυτό που θέλει. Θυμάμαι την κόρη μου να μου λέει «Φύγε τώρα γιατί μετά δεν θα σε αφήσω να φύγεις». Ήταν δέκα ετών... Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι έφευγα από τα παιδιά μόνο για δουλειά», κατέληξε η Κατερίνα Διδασκάλου.