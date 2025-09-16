Ένα ατύχημα στη Βουλγαρία, άλλαξε τη ζωή του ηθοποιού.

Ο γνωστός ηθοποιός, Κρις Ραντάνοφ, βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, Στούντιο , όπου και παραχώρησε στους οικοδεσπότες του μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Πιο συγκεκιρμένα, ο Κρις Ραντάνοφ, μίλησε για ένα ατύχημα που έλαβε χώρα όταν ήταν στη Βουλγαρία, ωστόσο αυτό, όπως παραδέχτηκε, στάθηκε αφορμή για να έρθει στην Ελλάδα, όπου βρισκόταν ήδη και η μητέρα του.

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για το ατύχημά του

Όπως λοιπόν σημειώνεται μέσω της εκπομπής, ο ηθοποιός, υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα όσο ζούσε στη Βουλγαρία, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο για περίπου έναν μήνα.

Αναφορικά με το ατύχημα, ο Κρις Ραντάνοφ, αποκάλυψε πως συνέβη κατά τη διάρκεια που εργαζόταν, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ήμουν διευθυντής στο εργοστάσια με τα γαλακτοκομικά και πήγαινα πρωί για να το ανοίξω. Έσκασε το λάστιχο, έκανα σβούρες. Κάτι υπήρχε που με προστάτεψε, γιατί έτρεχα και αρκετά. Ο κινητήρας βρέθηκε έξι μέτρα από το αυτοκίνητο».

«Με πήγαν στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα περίπου έναν μήνα, με χτυπήματα κυρίως στα πρόσωπα. Μετά, ο άνθρωπος που δούλευα για εκείνον μου έλεγε να γυρίσω σε άλλη θέση, αλλά η μητέρα μου ήταν ήδη στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Σε δεύτερο χρόνο, ο παρουσιαστής Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ρώτησε τον Κρις Ραντάνοφ, εάν αυτό το ατύχημα στάθηκε αφορμή για να αλλάξει τη ζωή του, οπότε και πήρε την απόφαση. Σε αυτό το σημείο ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως στάθηκαν και τα δύο ως παράγοντες για την απόφασή του: «Ήταν και τα δύο τελικά. Δεν αναλύω πάρα πολύ τι θέλω να κάνω, μερικές φορές τα κάνω αυθόρμητα, ή πολλές φορές, λέω είναι η ώρα να το κάνω».

Τέλος, σε άλλο σημείο ο ηθοποιός μίλησε για την απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική: «Στην Βουλγαρία ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός».

Δείτε το βίντεο: